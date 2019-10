Este viernes iba a ser el día clave del Brexit. Los embajadores de la Unión Europea se reunieron para determinar si concedían o no y por cuánto tiempo la prórroga solicitada por Reino Unido para su salida, y la de Gibraltar, del club comunitario. Finalmente se levantaron de la mesa, sin ponerse de acuerdo, y decidieron -fin de semana de por medio- volver a encontrarse el lunes o el martes, a ver si entonces. Es decir, volvieron a fijar para uno de estos días, otro de esas jornadas de enorme trascendencia en las que por fin se despejará la salida por las buenas o por las malas. Otro de esos momentos en los que muchos campogibraltareños suspiran porque parece que se va a hundir el cielo con la tierra. Luego, nada, aparecerá otra fecha que, a fuerza de expectativas, acabará convirtiéndose en el día clave del Brexit. Hasta que vuelva a desinflarse. La palabra apareció por primera vez, de manera pública, en un comentario del analista Peter Wilding, director del centro de estudios British Influence, en un blog de EurActiv publicado en mayo de 2012. Han pasado por tanto más de siete años desde que mucha familias de la comarca, especialmente de La Línea, están más pendientes de que lo que sucede en Londres y Bruselas que en Sevilla y Madrid.

La situación ahora mismo es tan confusa como en 2012. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha pedido -forzado por su Parlamento porque él no quiere- una extensión del Brexit. Es decir, que no se produzca el 31 de octubre, porque ha sido incapaz de que la cámara le dé el visto bueno al acuerdo de salida que ya ha alcanzado con los Veintisiete. A su predecesora, Theresa May, se lo echaron para atrás dos veces antes de dimitir. Los líderes de la Unión Europea están de acuerdo en darle la prórroga, pero no en cuánto va a durar. Eso es lo que tienen que decir el lunes o el martes. Entre tanto, Johnson quiere se adelanten las elecciones porque cree que las va a ganar. Es decir, porque piensa que puede coger mayoría en el Parlamento y quitarse así su principal escollo para zanjar la salida. El problema es que para adelantar los comicios necesita también el o.k. de la cámara y no lo tiene. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, enfrió el viernes la posibilidad de que su formación dé luz verde a las elecciones anticipadasel próximo 12 de diciembre. "Antes tenemos que retirar de la mesa la posibilidad de un Brexit sin acuerdo", dijo.

El Brexit está por tanto atascado donde siempre lo hace: Westminster. Y sigue sumando fechas. Estas son, hasta ahora, las principales:

23 de enero de 2013

El entonces primer ministro británico, David Cameron, anuncia su intención de convocar antes de 2018 un referéndum sobre la permanencia o salida del Reino Unido de la UE si su partido, el Conservador, ganaba las elecciones en mayo de 2015.

22 de febrero 2016

El primer ministro, David Cameron, anuncia la fecha del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea para el 23 de junio de ese mismo año.

23 de junio 2016

La opción de salir de la UE gana el referéndum en Reino Unido con un 51,9% de los votos respecto al 48,1%. En Gibraltar, el no al Brexit se impone por un 95,91% (19.322 votos) frente a un exiguo 4,09% (823 votos) favorable a la salida.

24 de junio 2016

David Cameron, que había hecho campaña por la permanencia en la UE, anuncia su dimisión.

13 de julio 2016

Theresa May, antigua ministra de Interior y partidaria de la permanencia, se convierte en la nueva primera ministra y nombra a David Davis ministro para el Brexit.

16 de septiembre 2016

Primera cumbre europea tras el Brexit. Los jefes de gobierno de los otros 27 países miembros se reúnen en Bratislava (Eslovaquia) para analizar la situación.

29 de marzo 2017

Comienza la cuenta atrás. Theresa May activa el artículo 50 del Tratado de Lisboa, con lo que da el pistoletazo de salida a las negociaciones oficiales entre Bruselas y Londres. Tras la activación, el gobierno británico tiene, según la legislación europea, 24 meses para llegar a un pacto y marcharse.

18 de abril 2017

Theresa May convoca elecciones generales para el 8 de junio de forma inesperada para garantizar estabilidad y liderazgo frente a la negociación con la UE.

8 de junio 2017

El resultado de las elecciones complica la situación para los conservadores británicos. Pese a seguir siendo la fuerza más votada, los tories pierden 12 escaños y la mayoría absoluta. Theresa May se ve obligada a pactar con los unionistas norirlandeses del DUP.

8 de diciembre 2017

Llega el primer preacuerdo para el Brexit. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anuncia que hay “progresos suficientes en los tres términos del divorcio para poder entrar en la segunda fase de la negociación”. Concluye la primera fase de las negociaciones.

19 de marzo 2018

Reino Unido y la Unión Europea llegan a un acuerdo sobre el periodo de transición tras el Brexit que debería llegar hasta el 31 de diciembre de 2020. No obstante, Bruselas señala que quedan detalles por discutir sobre la frontera irlandesa.

9 de julio 2018

El negociador británico del Brexit, David Davis, y el ministro de Exteriores, Boris Johnson, dimiten junto a otros tres miembros del ejecutivo por su disconformidad al acuerdo alcanzado por Theresa May con Bruselas, ya que les parece que otorga demasiadas concesiones a la UE.

25 de noviembre 2018

Los líderes de los 27 validan el acuerdo del Brexit. El texto contiene una cláusula especial para evitar una frontera que divida las dos Irlandas, uno de los puntos más complicados de todo el proceso. Theresa May todavía necesita que el Parlamento británico apruebe el acuerdo.

15 y 16 de enero 2019

El Parlamento británico rechaza de forma masiva el acuerdo presentado por May por 202 votos a favor y 432 en contra. El líder de la oposición presenta una moción de censura para el día siguiente contra la premier al considerar que no está preparada para liderar el proceso, pero la mandataria logra superarla con 325 votos a favor y 306 en contra.

21 de enero 2019

Theresa May presenta un plan de Brexit alternativo con la esperanza de que su propuesta convenza a más diputados.

12 de marzo 2019

El Parlamento rechaza el plan alternativo de la primera ministra, que sufre una segunda derrota por 391 votos en contra y 242 a favor. El resultado obliga a una tercera votación en la que los diputados deberán decidir si desean un Brexit sin acuerdo.

14 de marzo 2019

El Parlamento británico rechaza una salida sin acuerdo de la UE y Theresa May deberá pedir una prórroga del artículo 50 a la UE para seguir negociando. Los líderes europeos acuerdan retrasar la salida hasta el 12 de abril.

29 de marzo 2019

El día fijado inicialmente para la salida de Reino Unido y Gibraltar de la UE, los parlamentarios británicos votan por tercera vez en contra del acuerdo de May, rechazándolo esta vez con un voto de 344 a 286. Tras la enésima derrota, May se acerca a Corbyn en un intento de llegar a un compromiso, enfureciendo a la línea más dura de su partido.

12 de abril 2019

Se cumple la primera prórroga. Reino Unido y la UE acuerdan un nuevo retraso, esta vez “flexible”, hasta el 31 de octubre.

24 de mayo 2019

En un emocionado discurso ante las puertas del número 10 de Downing Street, Theresa May anuncia su dimisión, que se hará efectiva a partir del 7 de Junio, tras fracasar las negociaciones con los laboristas y con una fuerte división interna en su partido respecto a su gestión.

24 de julio 2019

Boris Johnson, incondicional partidario del Brexit, se convierte en el nuevo primer ministro británico y se compromete a abandonar la UE en la fecha fijada aunque no haya alcanzado para entonces un consenso con la UE que apruebe el Parlamento británico.

28 de agosto 2019

Boris Johnson pide a la reina la suspensión del Parlamento desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre para evitar que los Comunes aprueben medidas que impidan la salida de la UE el 31 de Octubre con acuerdo o sin él. La decisión crea un enorme malestar entre la mayoría de los diputados y en parte de la opinión pública.

24 de septiembre 2019

El Tribunal Supremo británico dictamina por unanimidad que la decisión de Boris Johnson de pedir a la Reina la suspensión del Parlamento fue ilegal y anula la medida.

2 de octubre 2019

Boris Johnson presenta un nuevo plan para reemplazar la salvaguarda irlandesa que supondría la alineación regulatoria en toda la isla de Irlanda pero conservando una frontera aduanera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

16 de octubre 2019

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, entre otros, dan casi por seguro un acuerdo entre la Unión Europea y Gran Bretaña sobre el Brexit.

17 de octubre 2019

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anuncia que se ha llegado a un acuerdo para el Brexit con el Reino Unido. “Es un acuerdo justo y equilibrado para la UE y el Reino Unido y es un testimonio de nuestro compromiso de encontrar soluciones”, asegura. El primer ministro británico, Boris Johnson, también celebra el pacto.

19 de octubre de 2019

En una sesión extraordinaria en Westminster, que había sido convocada para que los diputados apoyasen o rechazasen el acuerdo que Johnson negoció con la Unión Europea (UE), los diputados aprueban por 322 votos a favor y 306 una enmienda presentada por el independiente Oliver Letwin que fuerza al Gobierno británico a posponer la ratificación definitiva hasta que la legislación que debe implementarlo sea aprobada. Boris Johnson retira la votación sobre el acuerdo y se ve obligado a escribir al Consejo Europeo pidiéndole una nueva prórroga.

21 de octubre de 2019

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, bloquea un voto previo con el que Johnson buscaba el respaldo genérico a los términos de salida de la Unión Europea que había pactado con Bruselas.

22 de octubre de 2019

El primer ministro británicopone "en pausa" el proceso de ratificación del acuerdo del Brexit alcanzado con la UE hasta que los Veintisiete no se pronuncien sobre la extensión.

23 de octubre de 2019

Johnson logra el apoyo preliminar del Parlamento a los términos del divorcio pactado con Bruselas, pero los diputados se niegan a aceptar el procedimiento de urgencia por el que quería tramitar la ley del Brexit en sólo tres días, lo que en la práctica bloquea su intención de marcharse el 31 de octubre.

24 de octubre de 2019

Boris Johnson, al que las encuestas otorgan una potencial victoria, anuncia que el lunes 28 de octubre pedirá al Parlamento el anticipo de las elecciones. El líder británico necesitará el respaldo de dos tercios de la Cámara.