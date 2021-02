La Royal Navy hostigó a Salvamento Marítimo cuando trataba de frenar el vertido del 'AM Ghent'

Dos patrulleras de la Royal Navy hostigaron el pasado viernes durante más de media hora a una embarcación de Salvamento Marítimo, la Salvamar Denébola, cuando esta trataba de aproximarse al AM Ghent con la intención de frenar el vertido incontrolado de combustible que este mercante de bandera liberiana estaba realizando a la Bahía de Algeciras.

El incidente, ocurrido en aguas jurisdiccionales españolas que la colonia reclama como propias, tuvo lugar pasadas las 10:00, cuando la Salvamar Denébola intentaba acercarse al AM Ghent con medios para controlar el vertido contaminante. Fue en ese momento cuando le salió abruptamente al paso la lancha de la Royal Navy IB22, cruzándose una y otra vez de forma temeraria en su rumbo para impedir que se aproximase al buque donde se había producido el incidente contaminante.

Minutos después y ante la insistencia de la tripulación española para controlar el vertido, otra patrullera la Royal Navy, la HMS Pursuer salió del puerto de Gibraltar y se dirigió directamente hacia la Salvamar Denébola para reforzar el hostigamiento. La tripulación española se vio obligada en varias ocasiones a maniobrar para evitar una colisión con las embarcaciones militares británicas.

El incidente continuó varios minutos más hasta que hizo acto de presencia en la zona una segunda embarcación de Salvamento Marítimo, el remolcador Luz de Mar, más grande que las tres anteriores y que, finalmente, sí pudo desplegar el dispositivo para frenar el vertido y evitar que este llegase a tocar el litoral de La Línea y del núcleo de Campamento, en el término municipal de San Roque.

Un tweet publicado por el gibraltareño Michael J. Sanchez, que se define como observador del movimiento de barcos en el Estrecho y la Bahía de Algeciras, recoge imágenes del hostigamiento de las dos embarcaciones de la Royal Navy a la Salvamar Denébola.

HMS Pursuer and RN Pac 24 rhib keeping a watchful eye on Spanish state craft Salvamar Denebola in #Gibraltar waters off Detached Mole this morning @MODGibraltar @RNGibSqn @Convent_Gib @GBCNewsroom #OPWest pic.twitter.com/EdUE7T92ES