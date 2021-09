Picardo desafía a la UE en el National Day: "Solo nosotros decidiremos quién entra o no en Gibraltar"

"Solo nosotros decidiremos quién entra o no entra en Gibraltar". El ministro principal de la Roca, Fabián Picardo, ha lanzado un desafío a la Unión Europea (UE) ante la negociación con Reino Unido del Tratado Internacional por el que desaparecería la llamada Verja, el control de acceso al Peñón, para dejar un paso franco gracias a la aplicación del acuerdo de Schengen también en la Roca bajo la supervisión de España. Si fructifica la negociación sobre la base de la propuesta de la Comisión Europea, el control fronterizo de la UE pasará a estar en el aeropuerto y puerto de Gibraltar. España ejercería ese control junto con Reino Unido, con la asistencia de agentes de la agencia europea de fronteras, Frontex.

Picardo ha enviado este mensaje dentro del discurso oficial por el National Day, que se celebra este viernes. "El 10 de septiembre de 1967 tomamos una decisión. Elegimos seguir siendo británicos. Y hoy conmemoramos y celebramos esa elección. De la misma manera que dijeron entonces nuestros antepasados, lo tenemos claro. Esta tierra es nuestra tierra. El suelo de Gibraltar no pertenece a nadie más que al pueblo de Gibraltar. El suelo de Gibraltar no pertenecerá a nadie más que al pueblo de Gibraltar. Nadie más que los gibraltareños decidirá el futuro de esta, nuestra tierra. Y nunca haremos ni permitiremos concesiones sobre nuestra soberanía. Preservaremos y mantendremos la jurisdicción y el control plenos sobre nuestra tierra y cada parte de nuestras aguas y nuestro espacio aéreo", ha manifestado el ministro principal.

Picardo afirma que esa no es solo la posición del Gobierno de Gibraltar: "También es la posición del Reino Unido. Y en los próximos meses, junto con el Reino Unido, negociaremos acuerdos comerciales y de inmigración con la UE que no que no podrán afectar a la soberanía de ninguna manera. Negociaremos un futuro tratado que acordaremos solo si está en consonancia con el Acuerdo de Nochevieja".

El ministro principal ha insistido en la idea de no realizar concesiones que afecten a la soberanía: "Seremos claros en esa negociación: solo nosotros decidiremos quién entra o no entra en Gibraltar. Nunca cederemos ese poder de decisión a nadie. Porque hay una razón sagrada por la que esta es nuestra tierra. Porque es el cementerio de nuestros antepasados. Es la tierra que legaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y por eso tienes mi palabra y la palabra del Gobierno que dirijo de que lo que nunca haremos es ceder terrenos fundamentales".

"Soy humilde al comprometerme a trabajar lo más duro posible el próximo año para asegurarnos de que emerger con más fuerza de las negociaciones del Tratado y de la pandemia", concluye Picardo, que recuerda a los fallecidos por el coronavirus y lamenta que la pandemia impida celebrar las actividades tradicionales en la Explanada (Casamates).

Control aduanero en la Verja

El mensaje de Picardo llega además después de que la Policía Nacional haya activado en el paso entre La Línea y Gibraltar, de momento en periodo de pruebas y de forma intermitente, los primeros sistemas tecnológicos de inspección de personas que entran funcionamiento en el país, dentro del proyecto europeo de “pasillos biométricos” o de reconocimiento facial de pasajeros.

El Gobierno de Gibraltar ha realizado un llamamiento a sus ciudadanos para que "ejerzan la conciencia cívica y la responsabilidad comunitaria durante el National Day". El consejo de Salud Pública es evitar grandes reuniones públicas. Las reuniones familiares o de amigos en las playas, piscinas u otras áreas, deben mantenerse en grupos pequeños y deben cumplirse los requisitos de distanciamiento social.

“Depende de cada gibraltareño actuar responsablemente durante el National Day, en el mejor interés de Gibraltar, y así proteger a nuestras familias, amigos y comunidad en estos tiempos aún extraordinarios. Si elige hacer uso de nuestras playas, pabellón de baño y piscinas, mantenga el tamaño de los grupos al mínimo, mantenga una distancia segura de otras personas fuera de su burbuja social y practique una buena higiene de manos”, ha dicho el ministro responsable de Salud Pública, el profesor John Cortés.

El Gobierno gibraltareño y el Grupo de Autodeterminación para Gibraltar barajaban inicialmente celebrar una jornada muy reivindicativa, con la presencia de políticos de Reino Unido y la presencia de barcos de la Armada británica, con la posibilidad de visitarlos, además de conciertos multitudinarios y mítines en Casemates, como antes de la pandemia. Sin embargo, el pasado junio, con la escalada de la cepa india en el Peñón, ambas partes decidieron suspender todos los preparativos.

La celebración se limitará a las emisiones pregrabadas de los conciertos y el rally político de mítines, a las 12:30, en la GBC, en el que intervendrá, entre otros, Wendy Morton, ministra de Vecindad Europea y América.