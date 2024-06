PSOE y PP tumban en el Congreso la iniciativa de Vox para declarar a Gibraltar como territorio español

El PSOE, PP, Sumar y Junts han impedido este martes que la Comisión de Política Territorial del Congreso aprobara una iniciativa de Vox en las que se planteaba una serie de medidas para "garantizar la unidad nacional", que pasaban por la ilegalización de de partidos independentistas, la recentralización de competencias y la exigencia para que Gibraltar se convirtiera en territorio español.

Vox se ha quedado solo apoyando su proposición no de ley -iniciativa no legislativa-, que también contemplaba modificaciones en el Código Penal y medidas "en defensa del español", mientras que PSOE, Sumar y Junts han votado en contra y el PP ha obstado por abstenerse, aunque a la postre ha sido decisivo para que el plan de Vox no haya prosperado.

En el texto de su iniciativa, que finalmente ha sido rechazado, Vox pedía al Gobierno adoptar medidas para "garantizar la soberanía sobre las ciudades de Ceuta y Melilla y el resto de los territorios españoles del norte de África", así como exigir la devolución de Gibraltar "y el final de su intolerable situación colonial".

De la misma manera, los de Abascal apuestan por "promover una auténtica política de Estado en materia de relaciones internacionales que refuerce la posición de España en el exterior, el prestigio internacional y los intereses como Nación".

En esta línea, la pasada semana, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, reprochó al Gobierno andaluz que no exija que se reconozca la "soberanía" de España sobre Gibraltar y las aguas que rodean a la colonia británica, ante las negociaciones que el Gobierno central está desarrollando con Reino Unido sobre la situación del peñón tras el Brexit.

En rueda de prensa, Gavira indicó que todo lo que no sea reconocer "la soberanía" de España sobre Gibraltar, tierras y aguas y evitar que siga siendo un "paraíso fiscal", que se siga "acosando a nuestros pescadores" y que se siga "maltratando" a los trabajadores españoles, que son tratados "como esclavos", será un "fracaso" de la negociación.