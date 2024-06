Gemma Arias-Vásquez reclama la descolonización de Gibraltar en la ONU: "No soy española ni inglesa, soy gibraltareña"

La ministra de Sanidad de Gibraltar, Gemma Arias-Vásquez, señalada por Fabián Picardo como su sucesora al frente del GSLP para las elecciones generales de 2027, se ha convertido este lunes en la voz del Peñón en las Naciones Unidas (Nueva York) para reclamar con contundencia el inmediato comienzo del proceso de descolonización que los gibraltareños esperan desde hace décadas.

"Los gibraltareños están cansados de su reiterada falta de compromiso con nosotros. Su reiterado fracaso a la hora de retirarnos de la lista. Llevan demasiado tiempo hablando por hablar. Ha llegado la hora de que su Comité se ponga manos a la obra. Y el mundo está mirando. Así que no nos defrauden de nuevo", ha criticado Arias-Vásquez ante el Comité Especial de Descolonización (C-24), al que ha pedido que envíe a Gibraltar una misión para conocer su idiosincrasia "No existe un diálogo fluido de su Comité con el Pueblo de Gibraltar con respecto a la senda hacia nuestra descolonización", ha insistido.

"Estoy aquí para recordarles que no soy española. Para recordarles que no soy inglesa. Para recordarles que soy gibraltareña. Represento a un pueblo separado y distinto. Mi pueblo. El Pueblo de Gibraltar", ha dicho la ministra antes de recordar que en 2024, el C-24 no ha retirado a a Roca de su lista de Territorios No Autónomos. "Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hemos asistido a la descolonización de más de ochenta antiguas colonias. 750 millones de personas han ejercido su derecho a la autodeterminación. Es un logro considerable. Y, sin embargo, reitero que Gibraltar no ha salido de su lista de Territorios No Autónomos", ha lamentado.

"La descolonización de Gibraltar debe completarse. Estamos ya en el Cuarto Decenio Internacional para la Erradicación del Colonialismo. La verdad es que su Comité no ha hecho nada por Gibraltar en las tres primeras décadas", ha manifestado en su discurso.

Arias-Vásquez ha defendido que "Gibraltar nunca formará parte de España". "Eso implicaría volver a dibujar el mapa de Europa. Y, lo que es más importante, iría en contra de nuestros deseos. Sería una subversión del principio de autodeterminación de los pueblos. Sería una parodia del proceso de descolonización. Y representaría la recolonización de nuestro país por una potencia colonial diferente", ha subrayado.

La ministra afirma, sin embargo, que "el Pueblo de Gibraltar desea, no obstante, desarrollar unas relaciones amistosas, de vecindad y constructivas con España". "Entendemos las sinergias de los dos pueblos, separados y distintos, de Gibraltar y la zona circundante. Y queremos trabajar con ellos para garantizar la prosperidad de la región, sin dejar de ser firmemente gibraltareños", ha apostillado.

La primera política gibraltareña en hablar ante la ONU ha resaltado que "en los últimos tiempos, ha habido poderosos símbolos de cooperación logrados a través del diálogo". "Durante la pandemia de covid, Gibraltar pagó a miles de trabajadores españoles sus salarios durante el confinamiento. También se les vacunó contra la enfermedad en Gibraltar, en el marco del programa de vacunación del Gobierno de Gibraltar. Las vacunas fueron suministradas por el Reino Unido. Por su parte, las autoridades españolas mantuvieron abierta y fluida la frontera terrestre con Gibraltar. Esto permitió el movimiento de trabajadores, bienes y materiales clave en esos tiempos difíciles", ha relatado.

Arias-Vásquez destaca además la negociación de un tratado que regule la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea. "Esto redundaría en beneficio de los ciudadanos y las empresas de ambos lados de la frontera. Recientemente, se celebraron dos reuniones de alto nivel en Bruselas, el 12 de abril y el 16 de mayo. En esas reuniones, participaron el vicepresidente de la Comisión Europea, los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido y España, así como mi colega el ministro principal de Gibraltar. Se espera que continúen las negociaciones a nivel técnico hasta después de las elecciones generales en el Reino Unido el 4 de julio. El Gobierno de Gibraltar sigue plenamente comprometido en continuar trabajando de forma constructiva para alcanzar un acuerdo", ha sentenciado.