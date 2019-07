Irán afirma que no dejará sin respuesta la incautación de su petrolero en Gibraltar

El ministro de Defensa de Irán, Amir Hatamí, aseguró hoy que su país no dejara sin respuesta la incautación de su petrolero llevada a cabo la semana pasada por el Reino Unido en Gibraltar, que calificó de un acto de "piratería".

"Esta acción va en contra de las normas internacionales y es un acto de piratería", dijo Hatamí, antes de añadir que "la República Islámica, que siempre ha luchado decisivamente contra la piratería, no tolerará este tipo de actos y no los dejará sin respuesta", informó la agencia oficial iraní de noticias, IRNA.

El petrolero fue interceptado la semana pasada por un destacamento de la Marina británica, acusado de transportar petróleo a Siria, un país que vive un conflicto armado desde hace ocho años y que está sujeto a sanciones impuestas por la Unión Europea (UE).

Las autoridades de Gibraltar señalaron el jueves en un comunicado emitido por el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, que el buque -llamado 'Grace 1'- y la carga fueron intervenidos después de que se recibiera información que generó "motivos razonables" para creer que se estaban "infringiendo" las sanciones europeas.

Sin embargo, el viceministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchí, rechazo este domingo que el carguero tuviera como destino Siria.

"Al contrario de la pretensión del Gobierno británico, el destino de este petrolero no era Siria", dijo Araqchí en la televisión estatal, donde aseguró que el puerto mencionado por el Reino Unido como lugar de atraque "no tiene la capacidad de recibir semejante superpetrolero". El viceministro no reveló el destino del barco y se limitó en decir que "era otro lugar".

El pasado 5 de julio, el secretario del poderoso Consejo de Discernimiento de Irán, Mohsen Rezaí, exigió a las autoridades del país que tomasen medidas contra el Reino Unido por la detención del petrolero.