Elecciones en Gibraltar: un sondeo de la GBC anticipa una ajustada victoria de Azopardi

Gibraltar ha celebrado este jueves las elecciones generales para renovar la composición de su parlamento en los comicios, a priori, más ajustados de su historia reciente. Tanto es así que un sondeo a pie de urna elaborado por la GBC (Gibraltar Broadcasting Corporation) anticipa una victoria para Keith Azopardi por menos de un punto de diferencia frente a Fabián Picardo.

El sondeo, elaborado sobre un 5,6% del electorado, otorga una ventaja para el GSD de apenas el 0,8% sobre la coalición GSLP-Librales. Por tanto, y a falta del escrutinio oficial, cuyos resultados se conocerán de madrugada y que se pueden seguir en directo, el empate es prácticamente un hecho.

El sondeo apunta a un 49,6% de los votos para el GSD de Azopardi, con nueve parlamentarios, frente al 48,8% para el GSLP-Liberales de Picardo, con ocho parlamentarios. El candidato independiente Robert Vásquez apenas lograría un 1,6% de los sufragios, según este trabajo estadístico.

El sistema First Past the Post -escrutinio mayoritario uninominal, en el que el votante elige a los candidatos, no al partido- permite en Gibraltar 17 parlamentarios y se necesita una mayoría de al menos nueve para gobernar.

