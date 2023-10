Elecciones en Gibraltar: Azopardi se ve preparado para seguir la negociación del Brexit "desde donde está"

Keith Azopardi, candidato del partido socialdemócrata en las elecciones de este jueves 12 de octubre en Gibraltar, afirma que afronta la jornada con "confianza" en que los gibraltareños "respalden" su proyecto. "Hemos peleado una campaña muy fuerte, con temas duros y lo hemos hecho con honestidad política", ha afirmado después de haber ejercido su derecho al voto en Ince’s Hall.

Azopardi ha respondido al discurso de su principal oponente en las urnas, Fabián Picardo, sobre la necesidad de mantener el signo del Gobierno para preservar una continuidad en las negociaciones entre la Comisión Europea y Reino Unido sobre el Peñón. "Tengo la experiencia de haber estado muchos años en el Gobierno como número dos de Peter Caruana y creo que podemos asumir los retos importantes que hay", ha dicho.

"Que el pueblo hable como creo que va a hacer y ya veremos lo que dice", ha asegurado Azopardi respecto al pronóstico incierto de los sondeos.

Aunque es cierto que la salida de la Unión Europea es el principal reto de Gibraltar, hay otros, según el candidato. "El Brexit le preocupa a mi partido y a toda la población. Cuando vamos a los distritos lo notamos, porque llevamos siete años desde el referéndum y no tenemos un acuerdo con la Unión Europea, pero lo que también preocupa a los gibraltareños son cuestiones de empleo, de Sanidad Pública, de Medio Ambiente y las finanzas públicas", ha manifestado.

El veterano abogado tiene claras las líneas rojas a la hora de negociar un tratado con la Unión Europea. "Mantenemos que hay conseguir un acuerdo que no dé concesiones en los temas fundamentales: soberanía, jurisdicción y control. En eso no creo que haya mucha diferencia entre nuestra postura y la postura del señor Picardo", ha explicado. Sin embargo no tiene intención de reiniciar las conversaciones si llega al Gobierno.

"Nosotros no hemos estado en esa sala negociadora, aunque si nos elige el pueblo entablaremos las conversaciones partiendo de la base a la que ya se ha llegado. No vamos a empezar de nuevo. Vamos a seguir dónde está, si es verdad que que da un 0,1% empezaremos desde ahí", ha recalcado.