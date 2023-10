Gibraltar renueva su parlamento en las elecciones más disputadas de su historia reciente

Gibraltar ha celebrado este jueves las elecciones generales para renovar la composición de su parlamento en los comicios, a priori, más ajustados de su historia reciente. Los votantes gibraltareños estaban citados para elegir a los 17 miembros que conformarán la cámara durante los próximos cuatro años.

La cita electoral, marcada por la negociación entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el estatus de la Roca en suspenso, permitirá dilucidar si el actual ministro principal, el socialista Fabián Picardo, renueva por un cuarto mandato o si los gibraltareños optan por el cambio y dan el Gobierno al socialdemócrata Keith Azopardi en una convocatoria en la que también ha concurrido el candidato Robert Vásquez como independiente.

Un 74,2% del total del censo, formado por 25.198 electores, ha ejercido su derecho al voto durante las trece horas de apertura de los colegios electorales, activos entre las 9:00 y las 22:00, según los datos de participación registrados por las autoridades. En total, han sido 18.694 los gibraltareños que han acudido a las urnas, con la franja entre las 18:00 a las 19:00 como la de mayor concurrencia. En los anteriores comicios, el 17 de octubre de 2019, la participación fue del 70,85%.

Los quince colegios electorales repartidos por Gibraltar abrieron con normalidad y sólo una hora después ya se registraban las primeras colas de votantes.

En una jornada festiva al otro lado de la frontera, en el que se celebra la Fiesta Nacional de España, los electores gibraltareños registrados para ejercer su derecho democrático parecían deseosos de hacerlo, a juzgar por el ambiente vivido en la Roca desde muy temprano.

Si las elecciones están muy igualadas y es necesario un recuento adicional, existe un plan de contingencia para almacenar las papeletas en el Tribunal Supremo y realizar el recuento de forma manual el sábado.

Durante la mañana ejercieron su derecho al voto los principales candidatos. El más madrugador fue Joseph García, líder del Partido Liberal de Gibraltar (GLP, por sus siglas en inglés) y Viceministro Principal en funciones. Lo hizo a las 9:00 y declaró que los “candidatos han dado todo su tiempo, energía y entusiasmo para explicar sus propuestas al electorado” y que el “Tratado con la Unión Europea ha sido uno de los temas centrales de la campaña. Nuestra postura es que hemos iniciado este proceso y tenemos que ser quienes lo terminemos, pero está en manos del pueblo de Gibraltar, que tiene que tomar una decisión”, apuntó.

Algo más tarde, en torno a las 10:00, acudió a su colegio electoral Fabián Picardo, ministro principal en funciones, y líder del Partido Socialista Laborista de Gibraltar (GSLP, por sus siglas en inglés). Explicó ante los medios que las elecciones son el “veredicto del pueblo sobre nuestro Gobierno de los últimos cuatro años, también de los últimos 12 años, de quiénes somos y qué representamos en la política de Gibraltar”. Espera que la victoria permita reeditar un Gobierno del GSLP-GLP pero “como siempre, en este festival de la democracia que se hace en Gibraltar de una manera tan cordial, el veredicto del pueblo es el que hay que respetar”.

Recordó las dificultades relativas a la negociación del Tratado que regulará las relaciones entre el Peñón y la Unión Europea en la era post-Brexit: “Hemos estado negociando 24 meses, de los que una cuarta parte no hemos podido negociar porque no ha habido Gobierno en España”. Además, señaló que al haber contraído una deuda “tan amplia que no figuraba en el programa electoral de 2019”, a causa de la pandemia del Covid-19, y al no haberse cerrado el citado Tratado, tenía la obligación de volver a presentarse ante el pueblo de Gibraltar para que pudiera tener “el derecho a echarme o apoyarme”.

El candidato Robert Vásquez (Socialdemócrata Independiente) ejerció su derecho minutos después que Fabián Picardo. Vásquez pidió al electorado gibraltareño que vote “por persona y no por partido”, siendo él el único que no tiene unas siglas políticas detrás. Agregó que el partido que llega al número 6 de Convent Place suele gobernar “sin oposición”, y en ese sentido abogó por un cambio en el sistema parlamentario actual.

Keith Azopardi, líder del Partido Socialdemócrata de Gibraltar (GSD) votó cerca del mediodía. Indicó que se ha vivido una campaña “fuerte con temas duros” a la que su partido se ha enfrentado de manera “honesta. Tengo confianza en que el pueblo nos respalde”, dijo. Recurrió a su experiencia política para argumentar que sí está preparado para enfrentarse a los retos que tiene Gibraltar por delante. Añadió que, además del Brexit, a los gibraltareños les preocupa el empleo, la sanidad, el medio ambiente y las finanzas públicas. Sobre el Tratado pendiente de cerrar con la UE, apuntó como línea roja “que no haya concesiones en soberanía, jurisdicción y control”.