Albares reclama a Reino Unido que acepte ya el acuerdo con la CE sobre Gibraltar

La negociación sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea ha salvado este viernes en Bruselas su primer match point. En un momento delicado de las conversaciones, después de casi un año sin avances significativos, la novena ronda de reuniones celebrada por los equipos de la Comisión Europea y Reino Unido parece que no será la última, lo cual indica que ambas partes han encontrado un asidero para no darla por zanjada sin éxito.

Aunque sigue viva, la negociación continua en el alero, atascada en un reducido pero importante número de puntos de discordia que mantienen al Campo de Gibraltar en el mismo estado de incertidumbre en el que lleva ya más de seis años. Desde aquel 24 de junio de 2016 en el que los británicos votaron en masa marcharse de la Unión Europea y arrastraron a los gibraltareños, a pesar de que estos expresaron su voluntad de quedarse.

Los negociadores europeos entienden que la pelota está a estas alturas en el tejado de los británicos, que deben decidir si aceptan o no la propuesta que hay sobre la mesa, "la más generosa" jamás realizada, según fuentes cercanas a la negociación. "Ahora le toca a Reino Unido terminar el diálogo con la Comisión Europea", afirmó el jueves el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, tras reunirse con el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic. "Me he detenido en el estado del diálogo que mantenemos con el Reino Unido sobre una propuesta de acuerdo para el encaje de Gibraltar y le he trasladado que las negociaciones avanzan a buen ritmo. Al final es un acuerdo entre la Comisión y el Reino Unido y le he solicitado que aumente el ritmo de los encuentros para irlo plasmando. Le he trasladado que hay una propuesta global española para la relación con Gibraltar y el Campo de Gibraltar y crear esa zona de prosperidad compartida. Lo que percibo de los encuentros que vamos teniendo es también positivo pero, evidentemente, para bailar un tango se necesitan dos y, aunque nosotros tenemos la mejor voluntad y una propuesta global al respecto, es necesario que Reino Unido lo acepte. El Comisario ha estado de acuerdo en intensificar el ritmo de las negociaciones", dijo.

"Se trata de un acuerdo, y ese es el mandato, de la Comisión con el Reino Unido en el que hay distintos niveles de competencias y España hace un diálogo para temas que son más de la competencia española, pero que al final habrá que plasmar en un acuerdo Comisión-RU. El estadio en que nos encontramos es que tenemos una propuesta global al respecto que he trasladado al vicepresidente porque al final la tiene que hacer suya. He contrastado también con él el ritmo de la negociación y estamos de acuerdo en el análisis", continuó.

"Ahora le toca a Reino Unido terminar el diálogo con la Comisión Europea. No estamos en un estadio distinto, llevamos mucho tiempo hablando y ha habido parones por el COVID, los cambios de Gobierno en UK, pero probablemente en estos momentos es cuando encontramos voluntad política por ambas partes para avanzar. Quiero ser positivo hoy porque es el estado en que se encuentran las cosas", apostilló.

"La Comisión tiene un mandato, pero hay que dotar de contenido al acuerdo y hay que discutir distintos puntos y estamos en un momento en el que he pedido que se intensifiquen los contactos y se pueda empezar a redactar", concluyó.