Albares sobre la negociación del Brexit en Gibraltar: "Ahora encontramos voluntad por ambas partes para avanzar"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido este jueves a la Comisión Europea acelerar las negociaciones con Reino Unido para cerrar el acuerdo que defina las relaciones de la UE con Gibraltar tras la falta de avances después de trece meses.

En su visita a la capital comunitaria para reunirse con el comisario de Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, responsable de las relaciones con los británicos, el titular de Exteriores le ha reclamado que incremente el ritmo de los encuentros con Reino Unido y le ha presentado la "propuesta global española" para Gibraltar y la zona del Campo de Gibraltar.

"Hay una propuesta global que le he trasladado y que la Comisión tiene que hacer suya y dotar de contenido el acuerdo", ha afirmado Albares, al tiempo que ha insistido en la necesidad de terminar el diálogo entre Londres y Bruselas y comenzar a redactar pronto el acuerdo.

Albares percibe voluntad política por ambas partes. "Probablemente en estos momentos es cuando encontramos voluntad política por ambas partes para avanzar. Quiero ser positivo hoy porque es el estado en que se encuentran las cosas", ha valorado sobre la reactivación de las conversaciones, sujetas a varios cambios de gobierno en Londres y a la crisis por la pandemia.

"En la reunión con el vicepresidente de la Comisión Sefcovic me he detenido en el estado del diálogo que mantenemos con el Reino Unido sobre una propuesta de acuerdo para el encaje de Gibraltar y le he trasladado que las negociaciones avanzan a buen ritmo", según el titular de la diplomacia española.

"Lo que percibo de los encuentros que vamos teniendo es también positivo pero, evidentemente, para bailar un tango se necesitan dos y, aunque nosotros tenemos la mejor voluntad y una propuesta global al respecto, es necesario que Reino Unido lo acepte. El Comisario ha estado de acuerdo en intensificar el ritmo de las negociaciones", ha comentado.

Madrid y Londres anunciaron en diciembre de 2020 un acuerdo interino para Gibraltar que evitara el caos el 1 de enero de 2021, cuando se consumara el Brexit sin haber definido previamente un marco específico para la relación del territorio con la Unión Europea.

Entonces, España dijo haber llegado a un acuerdo con Reino Unido para suprimir las barreras terrestres y adelantó que agentes de la Agencia europea de control de Fronteras asumirían el control de las entradas y salidas por el aeropuerto y puerto de Gibraltar.

La Comisión Europea, sin embargo, en su propuesta de mandato negociador para los 27 dejó exclusivamente en manos de las autoridades españolas la responsabilidad de controlar esos pasos si se dejaba caer la Verja, algo que irritó al Gobierno británico que consideró ese extremo "inaceptable".