"Al ciudadano le cuesta mucho entender informaciones judiciales llenas de palabros"

Carlos Rodríguez Sierra (Sevilla, 1957), abogado y ex director de Justicia de la Junta de Andalucía, acaba de crear la asociación Aljura para la "alfabetización jurídica" de Andalucía, que reúne a un grupo de profesionales de varios ámbitos y disciplinas con el objetivo de transmitir los conocimientos que han ido adquiriendo a través de años de estudio y experiencia laboral para hacer más accesible la Justicia a los ciudadanos.

-¿Por qué surge esta asociación?

-Creemos que Aljura es una necesidad porque hay un enorme desconocimiento por parte de la gente en cuestiones que afectan bastante a su vida… como puede ser comprar una vivienda, denunciar un robo, decidir entre donaciones o herencias… o en cuestiones mucho más actuales como la cesión de datos por internet, la ciberdelincuencia o la inteligencia artificial. Son cuestiones que requieren un conocimiento de los mecanismos y de los términos que mucha gente no tiene y que le lleva a tomar decisiones sin saber que le pueden acarrear problemas posteriores.

-Pero, para eso ¿no están ya los abogados?

-Los abogados y otro tipo de profesionales intervenimos cuando hay un litigio. Es verdad que hay personas que tienen su bufete de abogados y pueden consultar cada paso que dan en la vida, pero esto no es lo habitual. Nosotros no pretendemos entrar inmiscuirnos en el trabajo de los abogados, entre otras cosas, porque hay muchos miembros de Aljura que son abogados en ejercicio. Lo que pretendemos es poder llegar a ese grueso de la población que no suele tener relación con el ámbito de la Justicia nada más que cuando surge un problema. Y lo que queremos es informarles y formales para que tengan los menores problemas posibles. Creemos que muchos de estos problemas de los que le hablo vienen precisamente por desconocimiento y no por mala fe.

-Aljura es entonces como una academia o un centro de formación...

-No, no somos una academia o un centro de formación porque nosotros no vamos a impartir ningún tipo de formación que pueda ser necesaria para presentarse a unas oposiciones, o para acceder a un puesto de trabajo, o para obtener una certificación concreta. Nuestro objetivo es proporcionar herramientas para que las personas sean capaces de comprender determinadas cuestiones y eso les ayude a tomar decisiones acertadas en su vida.

-¿Puede poner algún ejemplo de para qué sirve Aljura?

-Nos gustaría poder llegar a los jóvenes, a través de colegios e institutos para informales sobre las consecuencias que pueden tener sus actos a diferentes edades (penales), para contarles los delitos en los que pueden incurrir a través de las Redes Sociales sin casi darse cuenta. De las nuevas normativas en materia de Violencia contra la Mujer, de las normas que rigen el consumo de drogas. Se trata de qué sepan a qué se enfrentan en cada caso.

-¿Y en qué otros supuestos actuarán?

-Nos gustaría poder llegar a la gente más mayor a través de asociaciones o de las aulas de la experiencia o de otras instituciones para informarles de las consecuencias que puede tener el proporcionar datos por internet, o las ciberestafas o en qué situación pueden verse si hacen una donación o avalan una hipoteca a un hijo. Son temas cotidianos. Y en ellos muchas veces se toman decisiones escuchando a un pariente o a un vecino o a un amigo, y resulta que estas personas toda la información que tienen es a través de la televisión o de una tercera persona.

-Pero en la sociedad de la información, con los medios de comunicación que tenemos y las Redes Sociales ¿no hay ya información de sobra?

-Es verdad que tenemos muchos canales de información, pero eso no quiere decir que estemos mejor informados. En los medios de comunicación, es verdad que hay buenos profesionales que explican muy bien las noticias en términos jurídicos, pero junto a ellos hay muchos comentaristas que hablan de todo y que confunden más que informan. Y la persona que está en su casa no sabe diferenciar lo que es una información u opinión documentada y lo que es una desinformación.

Si usted se fija, casi todas las noticias tienen un componente judicial, económico o político. Y al público le cuesta mucho entender informaciones llenas de “palabros” que ni siquiera saben lo que significan.

-También están el cine y las series de televisión...

-Hay una cosa que me llama la atención y además a veces me enfada un poco y es el poco rigor que hay, casi siempre, en las series y películas españolas en cuando al funcionamiento de la administración de Justicia. Y creo que eso también desinforma a las personas que consumen este tipo de programas y que creen que en España los juicios son como en Estados Unidos, y no tiene nada que ver.

Y lo mismo pasa con el resto de los poderes del Estado. Si hablamos del legislativo, o sea, del Parlamento de Andalucía, estoy seguro de que la gran mayoría de los andaluces desconocen su funcionamiento, ¿qué es lo que se hace allí?, ¿cómo se hace? El gran público desconoce el trámite de una ley que luego va a ser determinante en sus vidas, por ejemplo.

Y en cuanto al Ejecutivo, en este caso, a la Junta de Andalucía, pues lo mismo. Hay un gran desconocimiento de cuál es su organigrama, su funcionamiento, etc. No hay realmente una idea clara de que los poderes del Estado, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial son determinantes en nuestra vida. Creo que si todo el mundo tuviese más conocimientos sobre estas cuestiones podrían tomar decisiones más fundamentadas, incluso a la hora de ir a votar.

-Lo dice quien ha formado parte de la estructura de la Junta de Andalucía...

-Sí, yo he sido durante una legislatura director general de Justicia y eso junto al ejercicio de la Abogacía me ha llevado a tener un conocimiento más amplio de todo esto de lo que estamos hablando. Y además como he estado dentro también me apena que la gente no sepa el enorme esfuerzo y trabajo que realizan las administraciones públicas y los funcionarios que en ellas trabajan. Otra cosa es que las estructuras sean correctas o que den respuesta rápida y efectiva a los problemas de los andaluces, que creo que en eso hay mucho que mejorar.

-¿Y cómo surgió la idea de Aljura?

-Cuando pensamos en Aljura en un primer momento el enfoque era únicamente en el ámbito jurídico, pero después vimos que había aspectos económicos y políticos que se entremezclaban y que también era necesario explicar. Y por eso decidimos abrir la asociación a otro tipo de profesionales que nos ayudaran a cumplir los objetivos que nos habíamos marcado.

-¿Cuántos socios tiene Aljura ahora mismo?

-Estamos en pleno proceso de crecimiento, pero estamos muy contentos. Ya son muchos los profesionales que desde un primer momento han entendido esta necesidad de alfabetización que proponemos. La verdad es que a casi todo el mundo que le hemos contado el proyecto ha querido sumarse a él. Esperamos que ahora, que ya echamos a andar, puedan ser muchos más, porque la idea es que en cada lugar que nos reclamen podamos enviar al profesional más cualificado para cada ocasión.

Enlazando con lo que hablábamos antes, tenemos socios que han trabajado en el Parlamento de Andalucía y en la Junta de Andalucía y conocen bien sus estructuras y su funcionamiento. Tenemos profesionales de la abogacía especializados en las diferentes ramasdel derecho: penal, administrativo, familia, consumo…. que pueden informar, con conocimiento de causa experiencia sobre diferentes cuestiones.

Hay miembros que son mas mayores, como yo mismo, que acumulamos más experiencia laboral y vital, pero también tenemos a otros muchos más jóvenes pero que conocen mejor los temas relacionados con las nuevas tecnologías… y ellos son los que deben en ese caso ser la voz de Aljura.

-¿Cómo va a funcionar Aljura?

-Queremos movernos en varios planos. Queremos que los medios de comunicación cuenten con nosotros para participar en programas o informativos y poder ofrecer opiniones fundamentadas y didácticas. Queremos formar parte de foros, ponencias y debates en los que nuestra opinión profesional pueda ser interesante para el público. Establecer acuerdos con Ayuntamientos, Diputaciones y otros organismos públicos para que ellos puedan acercarnos a los colectivos a los que pretende llegar Aljura. También alcanzar acuerdos con Fundaciones, empresas y organismos privados para que nos ayuden también a canalizar esta información. Y para todos los interesados tenemos a disposición nuestra página web.