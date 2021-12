"De mi padre he aprendido a no rendirme nunca y a ser consecuente"

Diseña y fabrica aparcamientos inteligentesFrancisco Marqués Aranda (Sevilla, 1971), ingeniero técnico industrial con formación en dirección de empresas y CEO de Novality, diseña desde Sevilla aparcamientos inteligentes para bicis y patinetes que darán el salto internacional. Su padre, mecánico con gran habilidad para el diseño industrial que fundó Mecatecnic y Aerotecnic, es fundamental. Es premio innovación sostenible (Grupo Joly y BBVA). Fue jefe de la unidad de fabricación en la Renault de San Jerónimo, la más competitiva de Europa. Es macareno, de padre trianero y madre de Córdoba, sevillista y padre de dos hijas. Su afición es trabajar y pasear por la ciudad.

-Su startup ha diseñado aparcamientos subterráneos, en superficie o semisoterrados para bicis y patinetes, ¿qué aportan?

–El valor de nuestra solución de aparcamiento inteligente Novality, que ocupa lo mismo que una plaza de coche, es que permite crear una red de estacionamientos dispersos para que el usuario tenga cerca un lugar donde dejar su bici o patinete; una oferta de plazas para moverse por la ciudad, en lugar de un estacionamiento de 200 plazas en un solo punto. Están geolocalizados, podemos conocer la oferta de plazas en cada momento, reservar previamente y dejar nuestras pertenencias (casco y otros). Ocupan el menor espacio posible, tienen plazas independientes con recarga eléctrica del móvil o del vehículo. La clave está en facilitar la movilidad sostenible, ponérselo muy fácil al usuario para para lograr un uso masivo de la bicicleta o el patinete. Y resolver el problema de que puedan robártela.

-Marbella es la primera ciudad que los ha puesto en marcha, ¿hay más ciudades?

-Sí, tenemos cinco adjudicados, y nos están pidiendo ofertas por toda España, desde Irún (Guipuzcoa) a Las Rozas (Madrid). En Marbella hemos instalado dos aparcamientos, uno subterráneo y otro en superficie.

"En Sevilla nos han adjudicado la instalación de un aparcamiento en superficie en la estación de autobuses de Plaza de Armas y otro en la estación de Huelva"

En Sevilla nos han adjudicado la instalación de un aparcamiento en superficie en la estación de autobuses de Plaza de Armas y otro en la estación de Huelva, cada uno con 10 plazas y ocupan lo mismo que una plaza de coche (5 m. x 2 m.). Y, ligado a la obra recién adjudicada del carril bici de Tomares a Castilleja, también vamos a instalar otro aparcamiento subterráneo.

–¿Qué ventajas técnicas ofrece?

–Ofrecemos aparcamientos con distintas capacidades (desde 10 a 32 vehículos en un espacio de 5mx2m como máximo) y distintos modelos (superficie, soterrado y semisoterrado) que se gestionan con una misma app. En suma, todo lo que piden las Smart City, integrando todas las tecnologías, para que cualquier ciudad lo pueda usar. Llevamos tres años diseñándolo y seis patentes. Sin perder de vista la parte estética, está fabricado por profesionales con amplia trayectoria en el sector industrial, es un producto muy robusto, fiable y duradero en su mecánica, en las automatizaciones, en la app, en telecomunicaciones.

Hemos llegado a acuerdos de fabricación en la industrialización de nuestro producto con Cuadros Eléctricos Nazarenos, empresa sevillana de primer orden, la más importante de toda España y que exporta. Ahora trabajamos en que este aparcamiento sea totalmente modular para los portes internacionales.

–¿Cómo surge la idea de estos aparcamientos?

–Yo tenía patentes para plataformas subterráneas de contenedores y de ahí me vino la idea. Mi padre me ayudó muchísimo en las ideas del primer desarrollo del sistema mecánico y en la parte económica. De él he aprendido a no rendirme nunca, a trabajar sin descanso, a ser responsable y consecuente, a tener un plan de contingencia. A partir de entonces lo impulsó y financia Novatecnic, que lleva 15 años funcionando y desligó esta actividad en la división Servicios Urbanos Avanzados, de donde sale Novality en 2019. No somos una startup típica. Estamos haciendo una ronda de inversión para dar entrada a personas que han participado en el desarrollo del proyecto, un equipo muy potente multidisciplinar.

–¿Qué inversión tuvieron que poner sobre la mesa?

-Hablamos de 700.000 euros para llegar el punto donde estamos ahora, incluyendo inauguraciones, certámenes, publicidad, visitas, prototipos, y todo. Creo que es una muy muy buena cantidad si lo comparamos con lo que le habría costado hacerlo a una multinacional.

-Van a dar el salto a la internacionalización...

–Queremos salir al extranjero en 2022. El proyecto ha recibido el apoyo de la Agencia Idea y de Extenda para internacionalizarlo y crear una estructura sólida, tener cimientos muy fuertes. Negociamos la entrada de más socios y de fondos de inversión. Alemania se ha interesado mucho por nuestros aparcamientos, además de Francia, Italia y EEUU. Es un momento clave para la movilidad sostenible por la lucha contra el cambio climático y el objetivo de reducir la contaminación que genera el tráfico en las ciudades.

"El milagro de este proyecto es que lo ha desarrollado una empresa pequeña de Sevilla gestionando cada euro como el barbero que saca patillas donde no hay pelo (risas)"

–Una empresa pequeña que diseña un aparcamiento inteligente...

–El diseño y fabricación del aparcamiento lo hice desde Novatecnic subcontratando a ingenierías. Yo hacía un poco de todo sin más equipo. El milagro de este proyecto es que lo ha desarrollado una empresa pequeña de Sevilla gestionando cada euro como el barbero que saca patillas donde no hay pelo (risas). Optimizar el presupuesto disponible al máximo. Hoy en Novality somos cuatro ingenieros industriales y un informático y seguimos subcontratando a muchas empresas.

–¿Qué coste tiene para quien lo quiera instalar?

–El aparcamiento subterráneo vale el doble que en superficie, pero son infraestructuras casi eternas. En cifras el coste del aparcamiento en superficie va de 20.000 a 25.000 euros y 45.000 euros como máximo para el subterráneo. Trabajamos en una versión semisoterrada con un coste intermedio.