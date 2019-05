Tras ocho años en el equipo de Gobierno, Miguel Fermín Alconchel, hasta ahora concejal de Urbanismo de Los Barrios, aspira a mantener la Alcaldía que ahora ostenta Jorge Romero. Lo hace de la mano de un partido de nueva creación, Los Barrios 100x100, formación independiente a la que se han incorporado los antiguos andalucistas. La entrevista se desarrolla en su sede, en la calle Alta, un local repleto de los sobres con revistas y las papeletas de votos que han sido preparados por los propios candidatos para repartirlos por el pueblo, como también han puesto etiquetas a los tarros de miel a distribuir entre los vecinos. “Somos un partido modesto”.

Se acerca un nuevo mandato en el que la situación del Ayuntamiento será bastante distinta a la que se encontraron hace 8 años, pero ¿cuál es el estado actual de las arcas municipales?

No es la que quisiéramos nosotros. Es bastante mejor que la que nos encontramos, pero eso no quiere decir que estemos donde debemos estar. Estamos trabajando para completar la recuperación económica y que en los próximos años tengamos aún mayor estabilidad. Seguimos teniendo grandes amenazas, estamos preocupados porque seguimos teniendo pendientes procedimientos judiciales de la época del PSOE que pueden dar un varapalo a las arcas del Ayuntamiento y nos preocupa mucho la antigua gestión de las empresas municipales. Se ha demostrado después de mucho tiempo que eran una puerta giratoria para algunos ex cargos del PSOE y para dar entrada a personal al Consistorio, y para pedir préstamos y vaciar el Ayuntamiento de patrimonio.

¿En qué plazo cree que se podrá regularizar la situación económica?

El 80% del remanente de tesorería negativo ya se ha reducido, hemos recortado casi 60 millones en ocho años, pero tenemos una cuota que es difícil de eliminar y nos hace falta un acuerdo con el ministerio porque tiene que ver con el pago a proveedores. Estamos pagando préstamos de larga duración para inversiones que fueron destinados al pago de nóminas en el pasado. Y hay que reducir a cero el remanente para tener dinero para inversiones. Para nosotros es también importante estabilizar la deuda. No es cierto que el Ayuntamiento haya generado deuda en estos años, si la deuda ha subido es porque hemos sacado facturas de los cajones. Hemos reconocido lo que estaba oculto, facturas que no estaban en contabilidad y ha habido que meterlas. Y seguimos peleando en los juzgados; hace poco se ha ganado un procedimiento muy importante donde se reclamaba al Ayuntamiento 11 millones de una empresa municipal.

Uno de los puntos clave de su programa es la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística. ¿Por qué es tan importante?

Los Barrios está en el centro de la comarca, somos desde el punto de vista comercial el municipio más atractivo. Siguen llegando empresas al polígono, hace poco aprobamos un estudio de detalle para hacer nuevas naves y en el mandato que entra abrirán nuevas empresas. Y muchos vecinos de la comarca quieren venir a vivir a Los Barrios. Pero el PGOU ha paralizado cualquier tipo de inversión. Uno de los grandes errores de la comisión provincial de Urbanismo fue aprobar un plan con el 90% de él suspendido, se tenía que haber devuelto. De aquella época tenemos este lastre y la Junta muestra una incapacidad manifiesta para resolverlo. Desde que pactamos un acuerdo para poder resolverlo, que se aprobó en enero del año pasado, estamos pidiendo la tercera o cuarta ronda de informes sectoriales y no se contesta. Después de las elecciones habrá que llegar a una solución negociada con la nueva Junta o ya directamente ir a los tribunales.

Y después tramitar un nuevo plan general, con los plazos que ello conlleva.

Es una locura que tarden 10 años en un PGOU. Si en Andalucía hay paro gran parte de culpa la tiene el legislador, legislamos cosas absurdas y que dificultan las inversiones. Si queremos que haya trabajo y riqueza tenemos que favorecer la inversión privada, no podemos vivir de la inversión pública. Las licencias tardan demasiado, hay una burocracia imposible, se paralizan las inversiones. Espero que alguien en los nuevos cargos de la Administración se escuche a los ayuntamientos y se solucionen estos problemas.

"Somos uno de los damnificados del Brexit, buena parte de las compras del Polígono son de gibraltareños. También hay una cuota importante de residentes"

Uno de los mantras de cualquier campaña electoral es el de impulsar el desarrollo de la actividad económica. Pero ¿qué puede hacer un ayuntamiento al respecto?

–Hacer algo muy básico, atender directamente a los inversores. Nosotros intentamos explicarles cómo son los procedimientos, tenemos reuniones técnicas previas para que las peticiones de licencias vengan sin problemas, orientamos. Les exponemos pros y contras y les ayudamos para que los trámites sean lo más rápidos posible. Hace poco llegó una inversión importante y se va a quedar en Los Barrios. Tenemos un buen sitio y también cuenta la población de Gibraltar, que tiene un porcentaje de compra muy alto en el Polígono. Tenemos inversiones importantes que van a venir en los próximos cuatro años, algo que todavía no hemos anunciado porque falta la confirmación del acuerdo con los propietarios de las parcelas.

–Ante ese elevado peso de los consumidores yanitos, ¿el Brexit puede dañar al Polígono?

–En referencia al Brexit nosotros somos uno de los grandes damnificados, porque nuestra contratación depende de lo que gaste el gibraltareño en el Polígono. Los directores de las grandes superficies están preocupados, estamos hablando de una pérdida de un 10-15% de la cuota de mercado, de unos consumidores con un poder adquisitivo alto. También afecta en otro aspecto: en Los Barrios hay una cuota de residentes gibraltareños bastante importante. Hay hasta presidentes de comunidades.

–¿Qué tres medidas destacaría de su programa?

–Para nosotros lo más importante es quizás mantener la gestión económica, seguir generando superávit, entrar en fondos estatales de ordenación. Y también que se auditen las cuentas. Últimamente escucho a muchos candidatos hablando de auditar las cuentas y pasan por alto que están ya controladas por la Cámara de Cuentas. Se quedaron con campanas del pasado; cuando entramos comprobamos que no se presentaban cuentas del Ayuntamiento desde el año 1998. También participación y transparencia, ahí somos un referente. Y como tercera clave, mantener las inversiones.

–Pero según decía antes, las inversiones dependen de una mejora económica.

–Tenemos una limitación muy potente, una situación muy delicada, pero el ciudadano paga impuestos y quiere ver que por lo menos las calles mejoran. Creo que la sensación del ciudadano es que a pesar de todo hemos sido capaces de seguir arreglando las calles. En nuestro pueblo no hay prácticamente un bache, está mucho mejor que otros de la provincia más ricos. Hemos conseguido que el 100% de las luces estén en funcionamiento y con compromiso de mejorar el contrato de limpieza viaria y parques y jardines. Y el dinero lo hemos repartido en todo el municipio, no ha habido zonas con grandes inversiones, sino que las hemos hecho en todo el municipio.

–El actual alcalde, Jorge Romero, es el número 6 de la lista. ¿Cuál sería su papel en el nuevo mandato?

–No hemos hecho ningún planteamiento de cuestiones de gestión aunque somos muy optimistas y nuestro objetivo es la mayoría absoluta. Todavía no lo hemos planificado. Lo que sí puedo decir es que Jorge es un valor para la gestión y si sigue es porque lo entendemos así. Creo que en este país ha fallado que cuando hay listas nuevas se borra de un plumazo a los gestores anteriores; nuestro partido en cambio es integrador.

–¿Se ve pactando con el PP o con el PSOE en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar?

–Nosotros vamos a pactar con quien mejor se porte con Los Barrios, más se comprometa. Siempre nos hemos sentado con todo el mundo a pesar de las diferencias con ciertas personas o personajes y siempre que salga el municipio beneficiado esa será nuestra apuesta. No somos de pedir puestos, no vamos a pedir nada para nosotros, siempre pedimos para el municipio. Ejemplo de ello es el convenio de aguas y basuras que en breve se va a aprobar para nuestro municipio.

–¿Cómo evalúa el acuerdo alcanzado en la Mancomunidad con el PP?

–Nosotros somos de los que siempre pedimos más, pero en líneas generales creo que ha sido muy bueno. Sacar el convenio de agua ha sido fundamental por lo que supone para el pueblo y lo que estamos deseando es que ya que entre en funcionamiento y nuestros vecinos se beneficien. Hemos pagado muchos años el agua y la basura de otros municipios sin recibir nada a cambio y nos ha parecido una injusticia. Pero además hemos conseguido eliminar el pacto PP-PSOE que solo servía para enchufar a cargos de unos y otros. La labor de los pequeños es también importante en la Mancomunidad sobre todo para que nadie pierda la cabeza como ha pasado en otras épocas.

–¿Se ha perdido una oportunidad al no hacer una candidatura conjunta de todos los partidos 100x100 del Campo de Gibraltar?

–La comarca necesita un partido independiente fuerte y potente, pero es muy difícil porque en el Campo de Gibraltar sigue imperando la cultura del reino de taifas, la mentalidad un poco retrógrada en política de hacer poca colectividad. Mal vamos si no llega ese momento en el que se una toda la comarca para pelear por todo lo que nos falta, que es muchísimo. La gente que viene de fuera no termina de comprender cómo con la potencialidad, superempresas, y el Puerto que tenemos sufrimos esa carencia de infraestructuras, es insultante y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo frente a ella. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar a todo el mundo, no descartamos nada después de las elecciones, ser capaces de hacer una plataforma política potente. Cuando no hacemos comarca lo que estamos perdiendo son inversiones y desarrollo. Y los grandes partidos tienen sus intereses y es difícil que coincidan con los de la comarca.