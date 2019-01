La Mancomunidad aprueba el primer trámite para la rebaja del agua en Los Barrios y Castellar

El Pleno de la junta de comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha aprobado este martes el primero de los trámites necesarios para aplicar rebajas en el recibo del agua a los vecinos de Los Barrios y Castellar de la Frontera, así como otras mejoras para la recogida de basura que presta en todos los casos la empresa pública Arcgisa.

Los alcaldes de Los Barrios y Castellar, Jorge Romero y Juan Casanova, satisfechos por la aprobación inicial de sus nuevos convenios con Arcgisa, esperan ahora que los descuentos puedan ponerse en marcha a lo largo del segundo trimestre o en el tercero, a más tardar. Pero estos descuentos dependen ahora de la burocracia y nuevos trámites. Es necesario que los acuerdos aprobados hoy por la Mancomunidad sean también validados por sus respectivos plenos municipales y superen un posterior trámite de alegaciones para quedar ratificados.

El tercero de los acuerdos previstos, entre la Mancomunidad y Jimena para conceder rebajas en este municipio, ha sido retirado del orden del día al detectarse diferencias entre los términos negociados y la redacción del texto que iba a pasar por el Pleno.

El convenio de Los Barrios, en su segunda tramitación ante el Pleno comarcal tras no lograr los apoyos suficientes en octubre, ha sido el primero en debatirse en una sesión que estuvo de nuevo marcada por la tensión dialéctica entre el alcalde barreño y su homólogo en San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix.

La propuesta para el municipio barreño se basa en un descuento en el precio del agua de hasta el 15% (condicionado al superávit en el servicio local), 300.000 euros anuales en mejoras para la red de suministro, modernización de la recogida de basuras y el pago de un canon de 2 euros por cada tonelada de basuras que llegue a la planta de tratamiento y vertedero de Los Barrios. Son pretensiones modificadas respecto del primer convenio.

El vicepresidente de Arcgisa, David Gil (PP), defendió que, aún con los cambios, es el “mejor convenio posible” y acusó al PSOE de no querer el acuerdo.

El Partido Socialista solicitó, como en octubre, la retirada del punto del orden del día. El portavoz socialista, Fernando Silva, definió el nuevo texto como “difuso y díficilmente aplicable” porque buena parte de sus medidas están condicionadas a nuevos trámites y estudios económicos. “Aporta papel mojado porque las medidas van a tardar al menos un año en ponerse en marcha”, dijo Silva, quien achacó las dificultades del largo proceso de negociación al gobierno andalucista barreño, del que dijo que tiene un “interés electoralista” con este acuerdo.

Silva pidió, por tanto, que el trámite se apartara del orden del día porque, sostuvo, los excedentes del servicio en Los Barrios en los que se basa el convenio no cubren todos los descuentos previstos, porque deben liquidarse antes los convenios previos así como las deudas y porque la compensación por el vertedero requiere de una ordenanza. Desde el resto de grupos mostraron su apoyo al texto.

El debate se tensó cuando en su primer turno el alcalde barreño lamentó el “lenguaje bajuno” de Fernando Silva. “Me lo esperaba del compañero que se sienta a su lado -el alcalde de San Roque- pero no de usted. El PSOE es el enemigo de Los Barrios, lo vuelven a demostrar”, dijo. Desde ese momento, Romero y Ruiz Boix volvieron a cruzarse reproches.

El alcalde de San Roque dijo que los añadiría a la querella que tiene previsto presentar contra Romero. “El PSOE no es necesario para aplazar ni boicotear el convenio que es una carta a los Reyes Magos”, replicó Ruiz Boix, una vez que hechos los números se sabía que el acuerdo iba a ser aprobado.

La votación del punto, para el que hacía falta mayoría absoluta, deparó 19 votos a favor (PP, PA, La Línea 100x100 y Algeciras Sí se puede) frente a diez abstenciones del PSOE. El punto no fue votado por la concejal socialista barreña Pilar Olivares, quien no acudió a la sesión plenaria ni tampoco justificó su ausencia. Algo que Jorge Romero atribuyó tras el pleno a una “ruptura” entre el PSOE comarcal y el barreño.

En el caso de Castellar, las rebajas se basan en la gratuidad de los primeros 20 metros cúbicos de agua por domicilio y trimestre, así como mejoras en la recogida de basuras. A cambio, Castellar cederá 3.200 metros de un solar a Arcgisa para que construya una nave para un futuro uso conjunto.

El PSOE también solicitó el aplazamiento del debate, aunque finalmente acabó aprobando el punto. Los socialistas justificaron su petición en que no se había contado con los socialistas en la negociación y pedían más detalles sobre la cesión del suelo o la entrega de otras parcelas diferentes.

El alcalde castellarense, Juan Casanova, recordó que la potestad para negociar el convenio recae en el gobierno local y apuntó que los socialistas tendrán oportunidad de manifestarse en el Pleno municipal donde se tiene que validar el acuerdo. Pese a las reticencias iniciales, el concejal socialista castellarense Adrián Vaca anunció el voto favorable de su grupo “pese a no ser el mejor convenio”, por el “beneficio de los vecinos”. El punto, por tanto, fue aprobado por unanimidad.

Jimena

También iba al Pleno una propuesta de acuerdo para conceder los primeros 20 metros cúbicos de agua gratis al trimestre para los vecinos de Jimena, aunque fue retirada por petición del alcalde Fran Gómez. El regidor explicó al término de la sesión que el convenio negociado entre la Mancomunidad y el Ayuntamiento preveía la cesión de una oficina municipal a Arcgisa en la Plaza de la Constitución como compensación por el cupo de agua gratuita. “Sin embargo, nos hemos encontrado que en el texto que se iba a aprobar aparecía un punto más, la cesión de activos del punto limpio de Jimena de la Frontera que no coincidía con lo que habíamos negociado ni debatido en la comisión informativa”, detalló Gómez.

El alcalde de Jimena no entró a valorar los posibles motivos de este cambio en la redacción del convenio. “Vamos a ver en la mesa de negociación qué ha ocurrido. Si Arcgisa necesitaba más activos debería haberlo planteado en la mesa de negociación y no traerlo de esta forma que nos ha molestado bastante. Vamos a pedir una reunión para que se aclare porque el secretario no tenía tampoco constancia. Vamos a pensar que es un error, sin mal intención, e intentar solventarlo lo antes posible”, resaltó Gómez.

El presidente comarcal apuntó que este fleco detectado en el convenio de Jimena será abordado de inmediato para poder retomar el expediente en las próximas semanas.