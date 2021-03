El Club Deportivo Cabecense llega este domingo al San Rafael (17:00) para enfrentarse a la Unión Deportiva Los Barrios. Los sevillanos, recién ascendidos, afrontan la 16ª jornada del grupo X-A de Tercera división instalados en la sexta plaza, con dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso, cuyo límite marca el Conil con 16 puntos.

El Cabecense no conoce la derrota en las últimas cinco jornadas. Su última revés se produjo el 10 de enero, en su visita al por entonces líder, el Xerez CD. Desde entonces, dos victorias y tres empates es el balance de los de Sánchez. Los de Las Cabezas de San Juan, que en el partido de ida ante la Unión consiguieron su segunda victoria de la temporada (1-0), acumulan cuatro triunfos en la presente campaña, dos de ellos en las últimas tres jornadas.

A excepción de la primera, ante el Arcos, el resto de sus tres victorias las consiguieron como locales. Seis empates y cinco derrotas son el balance en el resto de encuentros disputados por los de Rogelio Sánchez, que se estrenó en el banquillo sevillano en la jornada anterior al choque de la primera vuelta ante los de Keko Rosano.

En el equipo de Las Cabezas se encuentra el ceutí Ismael Maruja, que defendió la zamarra de la Unión durante la primera mitad de la temporada 2017/2018. En el mercado de invierno han llegado a las filas del conjunto sevillano Jesús Torres, el linense Labra, que jugó en la Balona y en la National League Gibraltar, y Lobo; y abandonaron el equipo Curra y Jarana. Antes habían dejado la disciplina de los de Sánchez Burrita y Enrique.

El entrenador del Cabecense, que dispone de toda su plantilla, piensa que "Los Barrios está haciendo una temporada espectacular".

"No creo que estuviera en sus pensamientos estar donde está. Es un equipo diferente, con muchas individualidades y con muchos recursos diferentes en cada partido. Tiene ese halo de individualidad que puede cambiar un encuentro para lo bueno como para lo malo", añade.

Sánchez no cree que las dos últimas derrotas de la Unión condicionen el choque: "No creo en las rachas, ni positivas ni negativas. Cada partido es un mundo. Ante el Antoniano a Los Barrios le expulsaron dos futbolistas. En los primeros 25 minutos el equipo me encantó. Estaremos en igualdad de condiciones y el devenir del partido determinará el resultado".

El técnico se muestra satisfecho con su trayectoria desde que ocupa el banquillo de los sevillanos: "El último partido que perdimos fue ante el Xerez CD y el nivel de puntuación desde que llegué al Cabecense es bueno. Cogimos al equipo con un punto y ahora vamos bien a nivel de resultados".