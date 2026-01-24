La Unión Linense Baloncesto cede a domicilio ante el Colegio El Pinar (79-62)

La Unión Linense Baloncesto encajó una derrota (79-62) en su visita al Colegio El Pinar, correspondiente a la 15ª jornada liguera del grupo D-A de la Tercera FEB.

Tras el varapalo en casa del derbi comarcal ante el CB Algeciras, el conjunto entrenado por Iván Torres y Guillem Rueda se desplazó a Alhaurín de la Torre (Málaga), donde los linenses sufrieron su segundo revés seguido de la segunda vuelta de la temporada. La ULB se sitúa con un balance de cinco victorias y diez derrotas, y no termina de despegarse de la zona comprometida de la clasificación.

El arranque del primer cuarto (21-10) resultó una losa para el equipo de La Línea, que fue a más en los dos cuartos siguientes para llegar a una distancia remontable antes del periodo definitivo. La ULB flaqueó y cedió ante la joven escuadra malagueña, que ronda los puestos altos del grupo.

Leandro Furlán (19 puntos y 22 de valoración) sostuvo a una ULB que solo tuvo a otro jugador por encima de la decena de puntos, Álex Valor (13 puntos).

Ficha ULB.

La ULB recibirá al Jaén Paraíso Interior FS en la 16ª jornada liguera el próximo sábado 31 de enero (19:30).