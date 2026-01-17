El CB Algeciras apaliza a la ULB (65-102)

No hubo derbi del Campo de Gibraltar de Tercera FEB. El Ciudad de Algeciras pasó literalmente este sábado por encima de la Unión Linense de Baloncesto (ULB), que recibió ante su parroquia y en un encuentro tan significativo uno de los vapuleos más amplios de su historia reciente -y no tan reciente-: 65-102. A pesar de la rivalidad, el duelo se disputó sin incidente alguno digno de mención.

El resultado mantiene al equipo vencedor en la segunda plaza del grupo DA, ya que el Jaén FS se aferra al liderato tras ganar en Motril (94-112). Los de La Línea son undécimos, pero con tres victorias de renta sobre los puestos de descenso.

El partido entre el equipo de La Línea y el de Algeciras apenas tuvo historia durante seis-siete minutos. Ese fue el tiempo que tardó el equipo de Miki Ortega, que regresaba a la que fue su casa pero en el banquillo visitante, en colocarse con una renta de 10-23.

A partir de ese momento, y a pesar de los intentos del banquillo local, lo único que sucedía en la cancha es que la distancia —en el juego, que se veía reflejada en el marcador— era cada vez más abismal. El 15-38 con el que finalizó el primer cuarto era todo un presagio de lo que quedaba por ver.

El resto fue casi un mero trámite. Algeciras ganaba en todas las facetas del juego, en las estadísticas y en las que no se reflejan en los números (intensidad…), y el 34-63 del descanso, tras un parcial de 19-25, era un poco más de lo mismo.

La segunda mitad tuvo aún menos historia, aunque por momentos daba la sensación de que los visitantes ni siquiera forzaban para hacer más sangre. 10-15 y 21-24 fueron los marcadores de los dos últimos capítulos.

Aunque el desarrollo del partido permitió a los visitantes repartir minutos, sobresalió la figura de Nernard Edokpayi, que con 21 puntos y cinco rebotes se fue a 27 de valoración, convirtiéndose en el MVP de este primer partido de la segunda vuelta. En los de casa volvió a salvarse Arturo Seara (15 puntos, siete rebotes, cinco asistencias) con 25 de valoración, si bien el máximo anotador de los locales fue Leandro Furlán, con 19 puntos.

Este resultado supone que el Ciudad de Algeciras ha derrotado a la ULB en sus tres duelos de esta temporada, el primero en la Copa Diputación y los dos restantes en liga.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

Los resultados de la decimocuarta jornada y, al término de todos los encuentros, la clasificación actualizada, se pueden consultar en este enlace.

El CB Algeciras recibe el próximo sábado día 24 (19:00) en el Juan Carlos Mateo al CB Almería, mientras que la ULB jugará ese mismo día y a esa misma hora en la cancha del Colegio El Pinar, en Alhaurín de la Torre (Málaga).