Tres golfistas juveniles del Campo de Gibraltar, concentrados por la Federación Española

Tres golfistas del Campo de Gibraltar, Martín Cervera (Real Club de Golf Sotogrande), Pedro Tineo y Sofía Gamilla (La Cañada) han tomado parte en las primeras concentraciones masculina y femenina del Comité Técnico juvenil de la Real Federación Española de Golf. Dichos encuentros están planificados para acentuar la preparación de un grupo escogido de jugadores de cara a los retos de este 2026.

Las convocatorias han tenido como escenario el Centro Nacional de Golf de Madrid y en el caso del grupo masculino, que trabajó este pasado fin de semana, los convocados fueron: los aragoneses Mario Enguita, Bruno Lázaro y Nicolás González, los andaluces Manuel Martín, Martín Cervera, Oliver de Wint y Pedro Tineo, el gallego Jorge de la Riva, el catalán Álvaro González, el vasco Julen Ortiz, el valenciano Graciliano Ballesteros, el madrileño Sergio Vargas y el castellanoleonés Enzo Jiménez.

Estos jugadores se pusieron a las órdenes de los técnicos Kiko Luna, Felipe Rodríguez, Toni Planells y Borja Nieto, del preparador físico Francis Iguacel, del psicólogo deportivo Óscar del Río y del fisioterapeuta José Mata. La presidenta y el director deportivo de la RFEG, Xisca Negre y Juan José Grañeda, estuvieron al frente de la concentración.

En este encuentro, y una vez procedido a la toma de datos técnicos, físicos y psicológicos en la concentración que tuvo lugar el pasado mes de noviembre, los jugadores alternaron el trabajo específico en las diferentes facetas del juego con salidas al campo y con periodo para el estudio.

El grupo femenino

Una semana antes realizaron su primera concentración del año trece golfistas del Grupo de Trabajo Femenino.

Las citadas fueron la murciana Luna Isabella Valencia, la aragonesa Ioana García, las madrileñas Ángela Revuelta, Alejandra Hernández, Icíar Rodríguez, Daniela Lozano, Paula Puerta y Rut Díaz, las andaluzas Sofía Gamilla, Cornelia Bermudo y Chanya Huaysan, la gallega Elena Isorna y la catalana Valentina Corretja.

En esta ocasión, al equipo técnico se sumaron la entrenadora Paola Etchart y la fisioterapeuta María Luz Gómez.