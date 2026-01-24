España, con el algecireño Gonzalo Baños y el sanroqueño Yago Hornos, subcampeona del Octogonal Internacional de Rota
El combinado nacional empata en la jornada final con Italia, que se alza campeona
El algecireño Gonzalo Baños, campeón de la Copa de Andalucía de golf 2026
La selección española masculina de golf, de la que forman parte el algecireño Gonzalo Baños y el sanroqueño de origen onubense Yago Horno se ha proclamado este sábado subcampeona del prestigioso Match Internacional Octogonal Masculino – Memorial Ernesto Fernández de Gamboa, que se ha celebrado en Costa Ballena (Rota) tras empatar (3-3) en la jornada final ante Italia, que se alzó con el título.
El equipo español logró acceder a la final tras derrotar a Inglaterra, un hueso duro de roer, ya que el equipo británico había contado todos sus partidos por victorias ante Irlanda y Portugal. Sin embargo, los jugadores españoles no se amedrentaron y lograron hacerse con un merecido triunfo por 3,5-2,5.
Las duras condiciones del recorrido diseñado por José María Olazábal, después del temporal que ha azotado la costa gaditana, han trastocado desde el primero la normalidad del torneo y en concreto en la última jornada la organización decidió que los enfrentamientos finales se disputaran en 13 hoyos, todos pares 3, y únicamente en formato individual.
La final arrancó con claro dominio español. Gonzalo Baños y Marcel Fonseca sumaron los dos primeros puntos al imponerse a Eugenio Bernardi y Sebastiano Moro por 3/2 y 6/5, respectivamente. Poco después, Juan Miró amplió la ventaja tras vencer a Michele Ferrero por 1 up, pero Italia reaccionó con rapidez gracias al triunfo de Francesco Bisazza Lapo sobre Yago Horno (5/3).
Con el marcador 3-1, España se quedó a un solo punto del título, pero el equipo italiano demostró su solidez. Giovanni Binaghi superó por la mínima a Nicolás Vidal (1 up) y Filippo Ponzano cerró la remontada al imponerse con autoridad a Samuel Love (5/3), sellando el empate definitivo que otorgó el título a Italia por ups (11-10).
En el resto de encuentros del campeonato, Países Bajos se hizo con la tercera plaza tras derrotar a Inglaterra por 3,5-2,5; Irlanda fue quinta al imponerse a Alemania (3,5-2,5); y Portugal concluyó séptima tras vencer a Suiza por idéntico marcador.
El equipo español de este Match Internacional Octogonal Masculino – Memorial Ernesto Fernández de Gamboa ha estado formado por los dos jugadores del Campo de Gibraltar, algecireño Gonzalo Baños y el sanroqueño de origen onubense Yago Horno, además del canario Nicolás Vidal, el castellonense Juan Miro, el malagueño Samuel Love y el barcelonés Marcel Fonseca, único repetidor respecto de la edición de 2025. José Miguel Sagnier ejerció de capitán, Pablo Fisas hizo las labores de oficial y Salva Luna las de técnico.
Clasificación Final
- Italia
- España
- Países Bajos
- Inglaterra
- Irlanda
- Alemania
- Portugal
- Suiza
