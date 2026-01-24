España, con el algecireño Gonzalo Baños y el sanroqueño Yago Hornos, subcampeona del Octogonal Internacional de Rota

La selección española masculina de golf, de la que forman parte el algecireño Gonzalo Baños y el sanroqueño de origen onubense Yago Horno se ha proclamado este sábado subcampeona del prestigioso Match Internacional Octogonal Masculino – Memorial Ernesto Fernández de Gamboa, que se ha celebrado en Costa Ballena (Rota) tras empatar (3-3) en la jornada final ante Italia, que se alzó con el título.

El equipo español logró acceder a la final tras derrotar a Inglaterra, un hueso duro de roer, ya que el equipo británico había contado todos sus partidos por victorias ante Irlanda y Portugal. Sin embargo, los jugadores españoles no se amedrentaron y lograron hacerse con un merecido triunfo por 3,5-2,5.

Las duras condiciones del recorrido diseñado por José María Olazábal, después del temporal que ha azotado la costa gaditana, han trastocado desde el primero la normalidad del torneo y en concreto en la última jornada la organización decidió que los enfrentamientos finales se disputaran en 13 hoyos, todos pares 3, y únicamente en formato individual.

La final arrancó con claro dominio español. Gonzalo Baños y Marcel Fonseca sumaron los dos primeros puntos al imponerse a Eugenio Bernardi y Sebastiano Moro por 3/2 y 6/5, respectivamente. Poco después, Juan Miró amplió la ventaja tras vencer a Michele Ferrero por 1 up, pero Italia reaccionó con rapidez gracias al triunfo de Francesco Bisazza Lapo sobre Yago Horno (5/3).

Con el marcador 3-1, España se quedó a un solo punto del título, pero el equipo italiano demostró su solidez. Giovanni Binaghi superó por la mínima a Nicolás Vidal (1 up) y Filippo Ponzano cerró la remontada al imponerse con autoridad a Samuel Love (5/3), sellando el empate definitivo que otorgó el título a Italia por ups (11-10).

En el resto de encuentros del campeonato, Países Bajos se hizo con la tercera plaza tras derrotar a Inglaterra por 3,5-2,5; Irlanda fue quinta al imponerse a Alemania (3,5-2,5); y Portugal concluyó séptima tras vencer a Suiza por idéntico marcador.

El equipo español de este Match Internacional Octogonal Masculino – Memorial Ernesto Fernández de Gamboa ha estado formado por los dos jugadores del Campo de Gibraltar, algecireño Gonzalo Baños y el sanroqueño de origen onubense Yago Horno, además del canario Nicolás Vidal, el castellonense Juan Miro, el malagueño Samuel Love y el barcelonés Marcel Fonseca, único repetidor respecto de la edición de 2025. José Miguel Sagnier ejerció de capitán, Pablo Fisas hizo las labores de oficial y Salva Luna las de técnico.

Clasificación Final