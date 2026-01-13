El algecireño Gonzalo Baños, campeón de la Copa de Andalucía de golf 2026

El algecireño Gonzalo Baños (La Cañada de Guadiaro) se proclamó campeón de la prestigiosa Copa de Andalucía absoluta de golf, segunda cita puntuable para el ranking nacional sub-18, que se celebró en el Montecastillo Barceló Golf Club de Jerez. La segunda plaza fue para el sanroqueño de origen onubense Yago Horno (Real Club de Golf Sotogrande).

Gonzalo Baños está siendo uno de los protagonistas del comienzo golfístico de 2026 en el Campo de Gibraltar. Además de ganar el Campeonato de Andalucía, ha sido convocado por la Federación Española para formar parte del combinado nacional absoluto que disputará el Octogonal que se celebrará a finales del presente mes de enero en Costa Ballena (Rota).

El golfista de Algeciras coronó su victoria con una última vuelta ejemplar: aprovechó de maravilla los pares 5 de su segunda vuelta, en los que firmó un 2 al 12 y un 3 al 16. Así, concluyó con un 68 que sumó a sus resultados anteriores de 69, 69 y 68 golpes.

Con -14 al total, Gonzalo Baños no dio opción al segundo clasificado, Yago Horno (-10), quien completó la mejor vuelta del día (67, -5) para, al menos, auparse a la menciomada segunda plaza. Las dos vueltas intermedias (71 y 73) complicaron sus opciones en este primer torneo del año. Yago Horno es hijo de Kostka Horno, director gerente del Real Club de Golf Sotogrande

La tercera plaza fue para el canario Nicolás Vidal (-7), otro valor en alza.

En la categoría Sub 16 se impuso el también andaluz de Guadalhorce Oliver de Wint.

Los resultados de la competición se pueden consultar en este enlace.