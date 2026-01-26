El golfista sanroqueño Ángel Ayora incorpora a su equipo a Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz

El golfista sanroqueño Ángel Ayora ha incorporado en calidad de coach mental a su equipo de preparadores a Juan Carlos Ferrero, que fue durante ocho semanas número uno del mundo de tenis (ATP) y el entrenador que condujo al murciano Carlos Alcaraz a sus numerosos éxitos. La ruptura del matrimonio deportivo Alcaraz-Ferrero se dio a conocer el pasado mes de diciembre.

El prestigioso portal tengolf.es informa que Ferrero abandona el retiro voluntario que había anunciado hace poco más de un mes para incorporarse como coach mental al grupo de trabajo del sanroqueño residente en Manilva (Málaga) Ángel Ayora, que está reconocido como una de las mayores promesas del golf español. El golfista asume en el acuerdo que Ferrero no le acompañará en todos los torneos de su gira. La imposibilidad para desplazarse siempre fue una de las causas que provocó el distanciamiento con Carlos Alcaraz.

El primer contacto entre Juan Ochoa, mentor, entrenador y caddie del golfista de San Roque se produjo la pasada semana durante la participación de Ayora en el Dubái Desert Classic, competición del DP World Tour (el antes conocido como European Tour). La competición finalizó este domingo y Ayora finalizó en la vigésimo sexta posición con -3, a once golpes del campeón, el estadounidense Patrick Reed.

“Hace un mes Ochoa, conocedor de la joya que tiene entre manos, y también consciente de la necesidad de ampliar la baraja de herramientas en el deporte de élite del que no tiene un profundo conocimiento -Ayora lleva dos temporadas en el DP World Tour- indagó la opción de contactar con Ferrero, golfista con hándicap 1,4, para que le diera unos consejos. Pidió el teléfono a un amigo y le escribió un WhatsApp”, explica Gerardo Riquelme en Marca.

“Ferrero se une a casos como el de Julio Velasco, afamado entrenador de voleibol de los años 90, que terminó como asesor del Milán y la selección italiana”, añade la información.

"Encantado de anunciar una nueva colaboración profesional en 2026. Trabajaré con Ángel Ayora, un joven golfista con gran potencial, su entrenador Juan Ochoa y su grupo de representación Allinsports. Trabajaremos en el lado mental del rendimiento y el desarrollo profesional”, anuncia en Instagram Juan Carlos Ferrero, que llegó a proclamarse campeón de Roland Garros.

“El tenis es mi vida y continuaré con la Academia y el circuito, pero también me encanta el golf, un deporte individual donde el aspecto mental juega un papel crucial. Estoy deseando ofrecer mi experiencia y apoyo al crecimiento de Ángel en el circuito. Ya hemos empezado y estoy muy motivado en este proyecto", añade.

Ayora, al que muchos medios identifican como malagueño porque tanto él como su familia residen desde hace años en Manilva, afronta su segundo curso en el circuito europeo y en los últimos días de 2024 fue noticia porque rechazó una propuesta de la millonaria Liga saudí (LIV).

El jugador está representado por Javier Ballesteros, el hijo mayor del legendario Severiano, y persigue su primer triunfo en el DP World Tour que le abra la puerta de su desembarco en el circuito americano.