La remera linense Esther Fuerte, candidata al premio a mejor deportista femenina sub-20 de 'La Antorchita'

Esther Fuerte (Club de Remo Linense) es una de las 15 nominadas en la sección Mejor Deportista femenina sub-20 de la segunda edición de los premios del reconocido portal La Antorchita.

La elección se lleva a cabo a través de una votación en los perfiles de las diferentes redes sociales de esta publicación. Los que deseen apoyar a la remera internacional de La Línea pueden hacerlo a través de este enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchqDlTdz_Wxcadf1ZskKvHpJr7VwJJ9hsc4NVv6_E01v_UKw/viewform

Esther Fuerte, que está becada por una universidad estadounidense, ha logrado en 2025, entre otros éxitos, el subcampeonato en el Mundial junior en Lituania el pasado mes de agosto y también se colgó la medalla de plata, en mayo, en el Europeo sub-19, en Kruszwika (Polonia).

Además de la deportista de La Línea, concurren al premio:

Sofía Santacreu (atletismo)

(atletismo) Geila Macià (escalada)

(escalada) Paula Ostiz (ciclismo)

(ciclismo) Laia Sellés (esquí de montaña)

(esquí de montaña) Noelia Pontes (tiro)

(tiro) Aitana Díaz (judo)

(judo) Annette González-Etxabarri (surf)

(surf) Violeta Díaz (taekwondo)

(taekwondo) Ainara Goikoetxea (piragüismo slalom)

(piragüismo slalom) María Berzosa (tenis de mesa)

(tenis de mesa) María Daza (natación)

(natación) Lucía González (halterofilia)

(halterofilia) Lilou Lluis (natación artística)

(natación artística) Isabel Piralkova (waterpolo)

Los premios de La Antorchita buscan reconocer y premiar a los deportistas más destacados del año en distintas categorías y modalidades.

El objetivo principal es dar visibilidad a los mejores deportistas y a sus logros deportivos durante el año, y para ello se solicita a los usuarios que voten por sus favoritos.

La Antorchita, que afronta la segunda edición de sus premios, aspira a crear una tradición anual durante la temporada navideña, en la que interactúa con su comunidad de lectores y seguidores.