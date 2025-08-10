La linense Esther Fuerte, subcampeona mundial júnior en remo

Los Campeonatos del Mundo júnior de remo han concluido este domingo en Trakai (Lituania) con un nuevo éxito para el remo andaluz en la figura de la linense Esther Fuerte (Club de Remo Linense), subcampeona mundial.

La deportista ha subido al segundo cajón del podio en Trakai, donde ha protagonizado el mejor resultado de la delegación española, formada por cuatro botes, todos con representantes de la Federación Andaluza de Remo (FAR), que incluía a otros seis remeros en el equipo nacional desplazado a la competición.

Después de proclamarse subcampeona de Europa juvenil el pasado mayo en Polonia en la modalidad de skiff, Esther Fuerte ha añadido este fin de semana una nueva medalla internacional a un palmarés que ya incluía el bronce logrado en doble scull en el Campeonato del Mundo júnior del pasado año en Canadá.

Fuerte ha confirmado los pronósticos que la situaban entre las grandes favoritas a las medallas después de lograr la victoria previamente en Lituania tanto en las series eliminatorias de la primera jornada como en cuartos de final, en ambos casos con los mejores tiempos de todas las participantes (7:49.8 y 8:25.11), además de en semifinales (7:53.87).

La participación andaluza en el Campeonato del Mundo júnior, que comenzó el pasado miércoles con 594 remeros de 47 países, se ha completado con dos finales B y una final C.

En el primer caso, el cuatro sin timonel de Sara Naboni (Tiempo Libre El Ejido) y María Jesús Gómez (Real Círculo de Labradores) fue tercero en la consolación con 7.29.64 para ocupar la novena plaza absoluta después de ser cuarto en la eliminatoria y quinto en semis.

Por su parte, el dos sin timonel de Ramón Palomino, bronce en 2024, y Daniel Carballo (Real Círculo de Labradores) ha ocupado la duodécima posición al ser sexto en la Final B, a la que accedían los andaluces después de ocupar el tercer puesto en las series iniciales y el sexto en semifinales.

Por último, el cuatro scull de Robert Privistirescu (Tiempo Libre El Ejido) y Manuel Cruz (Real Círculo de Labradores) ha ocupado la decimosexta plaza en el Mundial júnior después de ser quinto en las eliminatorias y cuarto en la Final.