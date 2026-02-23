El Legends Tour despide con honores a Juan Quirós y le reconoce su "forma única de entender el golf"

El guadiareño Juan Quirós puso fin este domingo a 53 años de carrera internacional. El pionero del golf en el Campo de Gibraltar, que seguirá jugando en España, cerró su trayectoria en el Staysure Marbella Legends, un torneo en el que durante cada uno de sus recorridos estuvo rodeado de su familia, sus amigos y sus muchos admiradores.

La organización del Circuito Europeo Senior despidió al golfista. Durante la ceremonia de entrega de trofeos, la organización le rindió homenaje con la entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento a su destacada carrera profesional y en medio de una cerrada ovación por parte de todos los presentes.

En la placa, además de repasar sus éxitos más reseñables en el Legends Tour, se lee: “En reconocimiento a una trayectoria ejemplar y a una forma única de entender el golf”.

“Por tu talento, tu carácter, y por haber hecho del golf un lugar mejor y más alegre, gracias Juan”, decía después.

A punto de cumplir los 70 años, Juan Quirós echa el telón a su participación en competiciones internacionales tras disputar más de 850 torneos desde su debut en 1973 en Santander cuando tenía 17 años.

El jugador de Guadiaro lleva 53 años recorriendo medio mundo como profesional con los palos a cuestas. En su palmarés, 19 victorias, 4 de ellas en circuito europeo del senior Tour, entre ellas el Open de Francia y el de Irlanda.

Con todo, han sido su talante y su carácter lo que más ha ayudado a hacer de Juan Quirós una de las figuras más queridas del panorama golfístico internacional.