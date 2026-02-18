Juan Quirós, el pionero del golf en el Campo de Gibraltar, dice adiós a 40 años carrera internacional

Dos guadiareños, el incombustible Juan Quirós, el pionero del golf profesional en el Campo de Gibraltar, y Álvaro Quirós, serán dos de los protagonistas, en apartados muy diferentes, del Staysure Marbella Legends, el torneo que inaugura la temporada del Legends Tour 2026 (el circuito europeo de veteranos), que se celebra desde el viernes hasta el domingo en el Aloha Golf Club de la localidad malagueña. La entrada al recinto es gratuita.

Juan Quirós ha anunciado que este será el último torneo internacional de su carrera tras más de cuatro décadas dedicadas a la competición profesional. Un campeonato en el que le aguardan muchas sorpresas y no menos tributos a su carácter, tan competitivo como afable. La conexión con el público y la eterna ambición por ganar le convierten en uno de los nombres propios de la semana.

A sus casi 70 años, Quirós pone punto final a una trayectoria marcada por su inagotable pasión. Con cuatro victorias en el Legends Tour —Bad Ragaz Seniors Open (2006), Open de France Senior (2007), Irish Seniors Open (2008) y Cannes Mougins Masters (2011)—, el guadiareño ha escogido esta cita para poder despedirse de la competición internacional muy cerca de casa, lo que le permitirá estar rodeado de compañeros de profesión, amigos, familia y aficionados que han seguido su carrera desde sus inicios.

“En una entrevista previa al torneo, Juan Quirós reconoce que vive este momento con sentimientos encontrados: “Estoy contento y triste a la vez. Triste porque son muchos años… pero el día tenía que llegar”. A pesar de su retirada internacional, asegura que seguirá jugando en España mientras la ilusión y el cuerpo se lo permitan”, refleja Elperiodicogolf.

“Su historia es la de un hombre hecho a sí mismo. Empezó como caddie en Sotogrande con apenas 11 años para ayudar en casa —era uno de once hermanos— y pronto descubrió que el golf sería su camino. Sus primeros viajes como profesional fueron auténticas odiseas: trayectos interminables en autobús o tren, noches en vela y una determinación férrea por abrirse paso en un deporte que entonces tenía muy pocos recursos en España”, añade.

“Juan Quirós recuerda con cariño y humor sus primeras experiencias en el extranjero, especialmente en Inglaterra, donde la barrera del idioma y la comida hicieron los inicios aún más duros. También rememora momentos inolvidables, como aquella cena improvisada con Seve Ballesteros tras superar una previa del Open Británico: “Seve era un fenómeno… toda la familia Ballesteros me trató siempre con mucho cariño””, abunda.

Álvaro Quirós, caddie

Otro guadiareño, Álvaro, con el que Juan comparte origen y apellido, pero no parentesco, se suma al cartel, solo que no para jugar. Álvaro Quirós está aún en el periodo de rehabilitación tras pasar por el quirófano para poner fin a los numerosos problemas físicos que le han mermado en los últimos años, así que ha tomado la decisión de ejercer de caddie de su gran amigo Chema Olazábal, otra de las estrellas del torneo.

Álvaro Quirós y Chema Olazábal, en una imagen de archivo / RCG Valderrama

Será la primera vez que el sanroqueño viva esta experiencia, con la que se confiesa muy ilusionado. “Me ofrecí yo a acompañarle, ya que venía a mi tierra y después de mi operación no puedo jugar. Me hacía mucha ilusión ir con el maestro y pasarlo bien los dos. Me parecía una buenísima ocasión para estar con él en un entorno de golf”, comenta.

Una nómina de ilustres participantes

En total serán seis los jugadores españoles que peleen por esta atractiva cita, ya que a los de Juan Quirós y Chema Olazábal se suman los nombres de Miguel Ángel Jiménez, Santi Luna, Miguel Ángel Martín y Carlos Suneson.

En la representación extranjera destacan jugadores tan ilustres como Colin Montgomerie, Michael Campbell, Paul Lawrie o Thomas Bjorn.

El carácter global del evento se refleja en la presencia de un total de 60 jugadores procedentes de 18 países y de los cinco continentes, que en conjunto suman cerca de 700 victorias internacionales, un dato que pone de manifiesto la dimensión deportiva y el impacto internacional del torneo.