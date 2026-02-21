'Los Quirós' dejan imágenes inolvidables en el Stasure Marbella Legends de golf

Juan Quirós, junto a su hijo Juanje, en el tee del uno antes de comezar la primera vuelta del Staysure Marbella Legends

El Stasure Marbella Legends, el torneo que inaugura la temporada del Legends Tour 2026 (el circuito europeo de veteranos), deja, al margen de los resultados, dos imágenes inolvidables para los aficionados al golf del Campo de Gibraltar, pero muy especialmente de Guadiaro y, por extensión, de todo San Roque.

La competición llega este domingo a su fin en el Aloha Golf de Marbella (Málaga) y, a falta de un solo recorrido, comparten la primera posición dos amigos que hace mucho se convirtieron en leyenda de este deporte, Miguel Ángel Jiménez y Thomas Bjorn, empatados con ocho golpes bajo par.

En lo que se refiere a las fotografías para el recuerdo, una de ellas muestra al veteranísimo Juan Quirós, que con esta competición abandona una trayectoria internacional de más de cuatro décadas, aunque seguirá jugando en España. El pionero del golf profesional en el Campo de Gibraltar recorrió los primeros 18 hoyos de la competición con su hijo Juanje Quirós, periodista vinculado a Canal Sur, ejerciendo de caddie. Una vuelta que, por su enorme significado, ni uno ni otro podrán olvidar.

Las emociones están pasando factura a Juan Quirós, que está compitiendo rodeado de amigos y admiradores. Sus resultados no están siendo los mejores, pero en esta cita en concreto no es relevante, es absolutamente intrascendente.

Álvaro Quirós (d), junto a Chema Olazábal

La otra fotografía icónica es de Álvaro Quirós, que, en espera de recuperarse de la operación a la que se tuvo que someter, no ha tenido problemas en cargar la bolsa de palos de un auténtico mito como Chema Olazábal. El donostiarra ocupa el puesto 16 de la clasificación, a seis golpes de la cabeza.