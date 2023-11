Un directivo de la Andaluza sostiene que las nuevas pistas de atletismo de La Línea no serán homologables

El linense Víctor Sánchez, entrenador nacional, socio del CAL y miembro de la directiva de la Federación Andaluza de Atletismo, pero que actúa a título personal asegura que, en contra de lo que afirmó el Ayuntamiento de La Línea en una nota de prensa el pasado 10 del presente mes de noviembre, las nuevas pistas para la práctica de ese deporte que se construirán dentro del nuevo complejo deportivo de la Ciudad Deportiva no podrán ser homologadas en su totalidad.

El texto íntegro del escrito remitido por Víctor Sánchez dice:

En relación a la noticia que publicaron hace unos días sobre la nueva pista de atletismo en La Línea, quería comentarles que existe un error en lo publicado, ya que el artículo dice que “la pista de atletismo tendrá ocho calles y su campo interior tendrá las dimensiones suficientes para la práctica de otros deportes como el rugby el fútbol 7 y será de césped artificial, compatible con este tipo de usos”. El césped artificial no es compatible con el atletismo, no para la homologación de la misma en su totalidad.

El atletismo se compone de las disciplinas de carreras (vallas, lisas, marcha, etc.), saltos (horizontales y verticales), y lanzamientos; y estos últimos no se pueden realizar sobre césped artificial, por lo que la pista no estaría homologada en lanzamientos y por tanto no sería apta para organizar competiciones completas, ni tampoco para entrenar estas disciplinas.

Desde hace años, el atletismo de base se realiza sobre la modalidad del triatlón, donde los pequeños realizan una carrera, un salto y un lanzamiento, por lo que el césped artificial impediría el entrenamiento y competición de los pequeños en esta instalación, y por ende, y por supuesto a los atletas más mayores que quieran ir perfeccionándose.

Para poder homologar los lanzamientos, se necesita un pasillo de tartán en dirección al césped natural, y unos círculos de lanzamientos; uno de peso y otros dos (o uno si se integran) de disco y martillo, y todos deben tener la caída de los artefactos sobre césped natural, y tanto el pasillo como los círculos, deben tener sus medidas correctas y su previa homologación.

Por ello, si se quitó del Estadio Municipal la pista de atletismo para ponerla aparte, no tiene sentido, ninguno, que se haga de forma que no permitirá ni los entrenamientos ni la competición de todo el conjunto que forma el atletismo. Es gastar un dinero de forma indebida y dejar un deporte a la mitad y sin opción de crecimiento.

Víctor M. Sánchez