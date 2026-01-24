El Club Baloncesto Algeciras se da un festín en casa ante el CB Almería (81-55)

Otro paso adelante del Club Baloncesto Algeciras. El equipo de Miki Ortega regresó a casa con una clara victoria ante el colista CB Almería (81-55) en la 15ª jornada liguera del grupo D-A de la Tercera FEB.

Los algecireños sumaron este sábado su decimotercera victoria en quince partidos, una excelente trayectoria que permite a los de Miki mantenerse en la puja por el liderato con el intratable Jaén Paraíso Interior FS, que juega este domingo al mediodía ante el CB Marbella.

Impulsado por su gran victoria en el derbi jugado en La Línea, el CB Algeciras encarriló, como suele hacer, en un primer cuarto contundente (25-16) para terminar de romper el encuentro al descanso (43-23). Los de Miki gestionaron su amplia en una segunda mitad en la que hubo reparto de minutos sin levantar demasiado el pie ante un rival voluntarioso, que disputó los dos cuartos finales sin tirar la toalla.

Berni García (19 puntos y 28 valoración) lideró a un CB Algeciras con Mensah (14 puntos), Artiles (13 puntos) y Edokpayi (10 puntos) al frente de la anotación.

Ficha CBA

El CB Algeciras repetirá en casa el próximo sábado 31 de enero cuando reciba al CB La Zubia en la 16ª jornada de la competición.