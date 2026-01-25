Un BM Ciudad de Algeciras pleno de cantera doblega al durísimo Melilla (26-22)

Un triunfo con el inconfundible sello de la cantera. El equipo masculino senior del Balonmano Ciudad de Algecias ha doblegado este domingo al durísimo Melilla (26-22) en la 18ª jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional de balonmano.

Los chicos de Iñaki Pérez se llevaron un duelo muy igualado con protagonismo de la base algecireña: la alineación inicial del Ciudad de Algeciras presentó a seis canteranos, todos menores de 19 años, y un algecireño de adopción como el gran capitán Hamsa. De estos canteranos, dos de ellos son juveniles de 17 años. El Ciudad de Algeciras más algecireño tiró de defensa para batir a un rival durísimo que utilizó todas sus armas en la pista del Doctor Juan Carlos Mateo.

Los algecireños se desquitaron de la derrota de la semana anterior ante el Montequinto y también del polémico revés que sufrieron en Melilla en la primera vuelta. El partido comenzó en modo toma y daca, con la superioridad física de un Melilla BM potente y tomando las primeras ventajas. Los locales confiaron en su banquillo y en un desgaste progresivo de los norteafricanos para tomar la delantera antes del descanso (12-10). Un arreón en defensa y la aportación de Gómez en la portería resultaron fundamentales.

El equipo de Iñaki se ciñó al mismo guion en el segundo tiempo, basada en la defensa y una rotación superior para mermar a los melillenses. Los algecireños se llegaron a escapar de cinco tantos (25-20) y terminaron de manera desahogada ante una afición que pudo ver a dos extremos algecireños en el lado derecho -Rony sigue con su selección- y otro canterano debutante, Pitu en el extremo izquierdo.

Ficha del BM Ciudad de Algeciras - Melilla BM

Tercera victoria en los últimos cuatro partidos de un BM Ciudad de Algeciras que se sitúa con 22 puntos, cerca de la planta noble de la clasificación. El conjunto de Iñaki visitará al Cajasur BM Córdoba el próximo sábado 31 de enero (19:00 horas) en la 19ª jornada de la competición.