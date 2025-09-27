El BM Ciudad de Algeciras sufre en Melilla su primera derrota del curso (28-26)

El equipo masculino senior del BM Ciudad de Algeciras ha encajado su primera derrota de la temporada tras perder en su visita al Melilla (28-26) en la tercera jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional de balonmano.

Tras otro desplazamiento maratoniano, los de Iñaki Pérez estuvieron cerca de puntuar en el pabellón Lázaro Fernández de Melilla, donde los locales suelen ser un hueso duro.

De salida, los algecireños mostraron su atrevimiento ofensivo para establecer rápidamente una ventaja que llegó a ser de hasta tres goles. Pese a esto, el Melilla no se quedó atrás y Francisco Morettin comenzó a marcar diferencia en el centro lanzando desde posiciones clave y recuperando balones defensivos importantes. Sin embargo, las exclusiones temporales pasaron factura al conjunto local. A medida que avanzaba la primera parte, ambos equipos intercambiaron goles, pero los errores tácticos permitieron a los visitantes mantener una ligera ventaja al descanso (10-12).

El segundo tiempo comenzó intenso con Gonzalo Cervera ampliando la diferencia. No obstante, Brahim Mohamed Abdel-lah, destacado central de Melilla logró reducir distancias con dos goles consecutivos tras un lanzamiento de siete metros bien ejecutado. En este periodo también se hicieron notar algunos factores determinantes como las exclusiones frecuentes del lado visitante que dejaron espacios aprovechados por Yusef Mohamed Abdel-lah.

El duelo se equilibró y el Melilla tomó las primeras ventajas para entrar en los últimos diez minutos casi a la par con el 22-20. Los norteafricanos estuvieron más finos en los instantes finales con un Ciudad de Algeciras remando en contra para acabar casi en la orilla (28-26). Amando García, con cinco goles, lideró la parcela ofensiva de los algecireños. Los porteros sobresalieron en un partido muy disputado.