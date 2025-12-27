La barreña Ana Prieto establece un doble récord de Andalucía short-track

Ana Prieto, junto al marcador que da fe de su marca, este sábado, en Antequera

La atleta internacional barreña Ana Prieto (Diputación de Valencia) ha logrado este sábado un doble récord de Andalucía en una distancia tan poco habitual para ella como los 300 metros. Lo ha hecho durante el segundo control short track de la Federación Andaluza, que tuvo como escenario el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera (Málaga).

El short track (pista corta) es la nueva denominación oficial para lo que anteriormente se conocía como “pista cubierta” o “indoor”.

Ana Prieto, que en esta cita daba el pistoletazo de salida a la temporada invernal, ha parado el crono en 37”77, estableciendo así un nuevo récord de Andalucía absoluto en la distancia y rebajando además la mejor marca autonómica en short track, incluso la de aire libre.

Ana Prieto, discípula del acreditado preparador algecireño Saúl Sáez, protagonizó además un hecho casi insólito: una hora después compitió en la prueba de 200 m lisos, donde consiguió una marca de 23”94, lo que también supone récord de Andalucía sub-23 short track.

La atleta de Los Barrios se ha consolidado en 2025 como no ya una promesa, sino una firme realidad del atletismo nacional, con especial incidencia en la prueba de 400 metros.

A lo largo de 2025, destacan entre sus éxitos en competiciones internacionales:

Subcampeona de Europa Sub-23 (4x400 m) : En julio de 2025, logró la medalla de plata con el relevo 4x400 femenino español en Bergen (Noruega) , estableciendo además un nuevo récord de España de la categoría con un tiempo de 3:28.06 .

: En julio de 2025, logró la con el relevo en , estableciendo además un de la categoría con un tiempo de . 4ª de Europa Sub-23 (400 m individual) : En la misma cita de Bergen , finalizó en cuarta posición individual con una marca de 51.75 , lo que supuso un nuevo récord absoluto de Andalucía y su mejor marca personal .

: En la misma cita de , finalizó en con una marca de , lo que supuso un y su . Debut en un Mundial Absoluto: Fue seleccionada para el Mundial de Tokio 2025 (celebrado en septiembre) para formar parte de los equipos de relevos 4x400 femenino (con el que se quedó a centésimas de la final) y mixto, debutando así en la élite planetaria con solo 19 años.

En lo que respecta a las competiciones nacionales, destacó con, entre otros, estos éxitos:

Campeona de España Sub-23 : En julio de 2025, se coronó campeona nacional de los 400 metros en su categoría.

: En julio de 2025, se coronó en su categoría. 5ª de España Absoluta: En el Campeonato de España al aire libre, logró un meritorio quinto puesto en la final de 400 m con un tiempo de 52.64, compitiendo contra las mejores especialistas del país.

Todo eso le valió para recibir un reconocimiento del Ayuntamiento de Los Barrios, que en septiembre premió su participación mundialista, destacando las autoridades su papel como referente deportivo no ya en la Villa, sino en todo el Campo de Gibraltar.