El Algeciras vuelve a casa: el Nuevo Mirador aguarda expectante

El Algeciras CF vuelve a casa. El equipo de Javi Vázquez debuta ante su parroquia este domingo (12:00) frente el Marbella FC. Los rojiblancos encaran la segunda jornada liguera del grupo II de la Primera Federación en busca de sus primeros puntos tras un estreno agridulce en Tarragona. El recién llegado Isaac Obeng, extremo cedido por el Cádiz como guinda del mercado de verano, es la gran novedad de un Algeciras que esta misma semana ha superado la barrera de los 3.000 abonados.

Con las buenas sensaciones de la imagen competitiva del equipo en Tarragona, pero con el regusto agrio de una derrota que llegó por errores que no se pueden conceder en una categoría tan reñida. Con este mix se da cita el algecirismo en su templo para ver en acción a los chicos de Javi Vázquez, a los que solo pudieron ver como locales durante la pretemporada en el Trofeo Virgen de la Palma... y mejor no recordar de lo que capitalizó la atención. Parece que los aficionados se encontrarán el estadio adecentado.

Con la incorporación de Isaac Obeng para el ataque, listo para jugar, ya que viene en plena forma del Cádiz, el Algeciras mantiene varias incógnitas en el parte de lesionados-tocados: el entrenador ya ha dejado claro que no es amigo de repasar altas y bajas en la previa, por lo que habrá que esperar a la convocatoria para ver si el míster puede recuperar a algunos de los muchos ausentes en el primer viaje (Paris Adot, Arauz, Aleix...). El que seguro que no estará es Eric Montes, en proceso de rehabilitación de la operación de rodilla.

¿Cambiará el técnico el once? El madrileño dijo que es partidario de tocarlo aunque gane, aunque vengan de un partidazo porque "cada rival tiene sus circunstancias". Los rojiblancos han tenido tiempo de preparar el duelo, tres días más que un Marbella que terminó casi en la medianoche del lunes. ¿Qué pasará cuando Samu Casado y Aleix Coch estén en condiciones? ¿Entrará Avilés? ¿Tocará el dibujo táctico? Todavía hay mucho por descubrir del nuevo Algeciras.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Moreno; José Carlos, Aleix Coch, Mayorga, Tomás, Óscar Castro, Jony Álamo, Iván Turrillo, Manín, Juanma y Rastrojo. Marbella FC: Manu García; Jorge Álvarez, Puñal. Marcos Olguín, Ohemeng, Zinho, Álex López, Eugeni, Luis Alcalde, Tahiru y Rodri Ríos. Árbitro: Daniel Clemente (Tenerife). Hora: 12:00 (2ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Precedentes: La pasada temporada se impuso el Marbella por 1-3 en su primera visita en la categoría. El último triunfo algecirista como local, por 1-0, se remonta a la campaña 2015/16.

"Las sensaciones son muy buenas, el equipo está espectacular, tiene ese ambiente, ese aura, los entrenamientos son de mucha calidad", confesó el entrenador en la previa. Vázquez, como es lógico, volvió a darle vueltas al partido del debut: "Asumiendo que el fútbol es un deporte de errores, tenemos que minimizarlos, normalizarlos, pensando en todo lo que podemos hacer. Yo estoy muy contento de ver cosas que me alegran mucho", subrayó.

"Trato de sacar el resultado de los procesos. Nos penalizaron demasiado los errores, pero con balón creo que fuimos capaces de someter, encontrar espacios y durante fases controlamos. Sí me faltó generar más para hacer gol", prosiguió Vázquez en su autocrítica.

El técnico abrió la puerta a dar minutos a Isaac Obeng: "Es un jugador que conozco desde hace muchos años, desde Unionistas, me he enfrentado a él, y llevábamos semanas esperando porque nos gustaba muchísimo. Es el perfil de extremo que necesitábamos y a nivel personal es una pasada también", valoró.

Vázquez reconoce que está deseoso de vivir un partido oficial en el Nuevo Mirador. "Lo que más me llevó a venir aquí es la afición, como se vive aquí el fútbol, la exigencia... Ya somos tres mil (abonados) y ojalá seamos mucho más". El madrileño palpa también "una cierta desilusión de una parte de aficionados" y se ha marcado el reto de convencer a los indecisos. "El equipo representó con orgullo el escudo del Algeciras, a nivel de intensidad, de actitud, el equipo nunca se vino abajo. Me gustaría que esos aficionados que están desilusionados, que ojalá se enganchen con esta plantilla, al ver a un grupo humano que se deja la vida".

El algecirista entiende que su rival sigue bajo el efecto De Lerma: "El Marbella viene con una dinámica buena desde final del año pasado con el mismo entrenador. Es un equipo con muy buenos jugadores, quiere proponer, muy vertical también, muy rico a nivel ofensivo. Mantiene una estructura a pesar de los cambios de este verano y ha hecho fichajes de cierto relumbrón como Rodri Ríos. Es un retazo muy grande parecido al del Nàstic", manifestó.

Aparcamientos

El Algeciras CF ha informado a sus aficionados que la zona situada junto a la explanada de Tribuna del Nuevo Mirador estará operativa de 10:30 a 15:00 horas para todo el público este domingo a excepción de la zona de motocicletas. "La zona de Tribuna es exclusiva para autoridades, Cuerpos de Seguridad y personal acreditado", recuerda la entidad en referencia a los dos primeras hileras más próximas al estadio.