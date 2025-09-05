Así es el próximo rival del Algeciras: un Marbella con colmillo

El Algeciras CF cuenta las horas para su estreno de temporada en el Nuevo Mirador este domingo a las 12:00. Los rojiblancos disputarán la segunda jornada liguera del grupo II de la Primera Federación ante el Marbella FC, un club vecino que ha cambiado la cara bastante con respecto al curso anterior y que ha comenzado con una victoria de mucho calibre.

El Marbella cerró la primera jornada el pasado lunes con una remontada que situó al equipo en ese pelotón de cabeza con tres puntos. Los blanquillos voltearon el tempranero tanto del Real Murcia para acabar con un 2-1 que empezó con el empate de Rodri Ríos y desató el júbilo en la Dama de Noche con el lanzamiento de falta de Eugeni que se coló entre los brazos de Gazzaniga.

Carlos Puma de Lerma se mantiene en el banquillo como nexo con la anterior campaña, además de una columna de futbolistas compuesta por Aitor Puñal, Jorge Álvarez, Luis Acosta, Álex López, Marcos Olguín, Ohemeng, Du y Tahiru. El club apostó por la continuidad del entrenador que rubricó la salvación de los costasoleños en una temporada complicada, con altibajos y por la que pasaron Fran Beltrán y Abel Segovia a los mandos del vestuario.

El Marbella se ha reforzado con una mezcla de veteranía y juventud, además de algunos fichajes de renombre que han ilusionado a la parroquia blanquilla. Aterrizaron en la Costa del Sol: Manu García (Alcoyano), Vassilev (Murcia Imperial), Álex Martínez (Sanluqueño), Escassi (Ibiza), Gabri (Yeclano), Zinho (Inter), Adrián Ruiz (Cultural), Eugeni (Ibiza), Luis Alcalde (Recreativo de Huelva), Luis Muñoz (Cartagena), Alexiel (Santo André de Brasil), Cambra (Atlético Levante, cedido en el Talavera), Hicham (Rabat), Palacín (Cacereño), Toper (Real Ávila) y Rodri Ríos (Ceuta).

De esta lista, los ojos se van al goleador Rodri Ríos, un futbolista que dio el salto a Segunda División con el Ceuta y a quien todo el mundo daba por colocado en algún candidato claro al playoff. El Marbella también pescó en el Ibiza a dos veteranos como Eugeni y Escassi, a Gabri, el que fuera pareja en el centro de la defensa del Yeclano del ahora algecirista Mayorga, a Cambra -que jugó con Arauz en el Talavera de Javi Vázquez-, y a algún que otro refuerzo exótico.

El Marbella cuenta con un presupuesto para esta temporada que se mueve entre los 2,5 y 3 millones de euros, según desveló Esteban Granero, uno de los rostros visibles y conocidos del proyecto costasoleño. El club se encuentra en plena transición por las obras del nuevo estadio, por lo que este curso repetirán en el Banús Center.

En una entrevista reciente al As, el exfutbolista defendió la apuesta por De Lerma: "Es un hombre de club. Lleva muchos años con nosotros. Como jugador hizo el primer ascenso del Marbella siendo capitán. Después estuvo en el cuerpo técnico como parte fundamental. Y el año pasado cuando cogió la alternativa hizo números de campeón de Liga en una situación complicada del equipo. Se ha ganado nuestro cariño y confianza para continuar y liderar el proyecto como entrenador este año. No hemos tenido duda al respecto", aseguró.

Granero explica que la pasada temporada tuvo una parte importante de asentamiento en la categoría tras el ascenso. Esta nueva andadura, el Marbella quiere dar un paso al frente: "La idea es mejorar lo del año pasado. No es fácil porque siempre salen jugadores de nivel. Salió Callejón y otros jugadores que no continúan. Hay que reemplazarlos, pero también creemos que los que han venido este año tienen nivel muy alto e imaginamos que nos den ese salto".