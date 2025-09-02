Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 1ª jornada

El estreno de temporada del grupo II de la Primera Federación dejó a los seis primeros triunfadores del curso en un debut muy reñido con hasta cuatro empates. Nàstic, Marbella, Ibiza, Europa, Hércules y Villarreal B comparten el liderato siempre anecdótico después de una primera jornada atípica que se prolongó cuatro días, desde el viernes hasta casi la medianoche del lunes.

El telón se alzó el viernes noche en Tarragona con un apagón de luz que interrumpió el partido durante un cuarto de hora. El Nàstic se impuso al Algeciras CF en la recta final de un partido muy reñido en el que los visitantes hicieron del nuevo VAR light. El conjunto grana se adelantó en una buena conexión que culminó Óscar Sanz en el minuto 26 y en plena celebración el estadio se quedó a oscuras. Tras casi quince minutos de espera, el choque se reanudó, pero fue a la vuelta del descanso cuando Iván Turrillo empató para los algeciristas. Cuando más igualado parecía el encuentro, una falta botada por Cedric no fue atajada por Iván Moreno y Kaptoum cazó el rechace para el definitivo 2-1. Los de Luis César sufrieron pero amarraron sus primeros puntos en casa. Los de Javi Vázquez dejaron buena imagen aunque se marcharon de vacío. Lo más positivo es que afrontarán la segunda jornada fuera de los puestos de descenso.

El sábado brindó un empate sin goles entre el Sabadell y el Eldense en un partido con muchas ocasiones para los arlequinados. Una de las más claras para los locales llegó con un cabezazo del exalgecirista Rodrigo Escudero en el primer tiempo. El Sabadell empujó ante su hinchada y tiró de todas sus armas, que son muchas además de Escudero: Astalls, Miguelete, Urri, Javi López-Pinto, Coscia... pero los de Elda resistieron para arañar el punto. Ferran Costa, el técnico del Sabadell, acabó expulsado y el visitante Guille Macho vio la roja tras una revisión del VAR.

El debut de dos recién ascendidos a la categoría se saldó con la primera victoria a domicilio del curso en el grupo. El Juventud de Torremolinos del exbalono Antonio Calderón se vio sorprendido por el Europa. Bien es cierto que el partido jugado en El Pozuelo estuvo muy condicionado por la primera expulsión, la del local Ribeiro en la primera parte, cuando dominaban los costasoleños. Los de Calderón tuvieron las primeras llegadas claras hasta que el VAR revirtió la decisión del árbitro tras una dura entrada de Ribeiro, que vio la roja. El Europa aprovechó la superioridad para adelantar en el inicio del segundo periodo con un tanto de Óscar Vacas en su primer acercamiento peligroso. El Torremolinos se quedó con nueve tras otra acción fea, esta vez de Gori. Los barceloneses pudieron sentenciar y terminaron con diez por la segunda amarilla de Sgrò.

El Hércules se llevó el triunfo frente al Tarazona, pero los alicantinos tuvieron que sufrir y contar con esa pizca de fortuna para contentar a los más siete fieles que acudieron al Rico Pérez. Los blanquiazules llevaron la iniciativa y gozaron de una gran oportunidad con un remate de Solde al palo. Sin embargo, el Tarazona, muy entero en su vuelta a la categoría, gozó de varias ocasiones en el segundo tiempo, especialmente una de Agüero que aprovechó un agujero negro entre el portero y la defensa y a punto estuvo de adelantar a los suyos. El que perdona y lo paga y en el minuto 70 Samu Vázquez enganchó un cabezazo para poner al Hércules por delante. Los de Rubén Torrecilla supieron amarrar los puntos para cumplir en su arranque en casa.

El fin de fiesta del sábado estuvo marcado por la victoria del Ibiza en la casa de los cachorros de Nervión. El equipo de Paco Jémez venció con mucha eficacia al Sevilla Atlético, un filial que demostró carácter en su puesta de largo. Un tremendo zapatazo de Bebé abrió el marcador a los cuatro minutos, un lanzamiento de falta solo imaginable por el cañonero celeste. Pasada la media hora de juego, el filial vio anulado un gol por fuera de juego de Raihani, El VAR lo certificó. A la vuelta del descanso, Ciria acarició el empate, pero fue el Ibiza el que golpeó de nuevo en una contra bien culminada por Ernesto. Los sevillistas se engancharon al partido con un gol del algecireño Alberto Collado, con el 10 a la espalda en una temporada en la que se espera sea importante. Los de Galván apretaron pero no encontraron premio ante un claro aspirante al primer puesto.

El domingo llegó el turno para el envite que acabó sin goles entre el Teruel y el Betis Deportivo. No hubo goles, pero sí mucho salseo y un tanto anulado por el VAR que evitó que la afición turolense celebrase su regreso triunfal. El Teruel de Vicente Parras se mostró agresivo y contó con las ocasiones ante el Betis Deportivo de Javi Medina, más dominador del balón, pero faltó de punch. La polémica quedó servida en el minuto 81 cuando Ayman adelantó a los de casa, pero el colegiado anuló el gol tras revisarlo por el monitor. El filial verdiblanco, que cuenta con Morente -hijo del torero Morante de la Puebla-, salvó un punto que, visto lo visto, sabe a gloria.

El duelo entre el Antequera y el Cartagena acabó en tablas y sin goles de manera incomprensible. El VAR se erigió en protagonista con hasta tres tantos anulados, da la sensación que de manera errónea: dos a los cartageneros y uno a los locales. El partido se pudo poner de cara pronto para un Cartagena incisivo al que anularon una diana de Marc Jurado por fuera de juego. Los porteros también entraron en acción ya que Samu Pérez y el exalgecirista Lucho García salvaron a sus respectivos equipos. Pero el VAR eclipsó todo con otro gol anulado al Cartagena, a Imanol Baz, y en el tramo final le tocó sufrir la revisión al Antequera cuando marcó Álex Rubio. Un partido con muchas alternativas, pero muy condicionado para el recién llegado VAR.

La maratoniana primera jornada cerró el lunes con tres partidos cargados de alicientes. En Alcalá de Henares, el Atlético Madrileño y el Atlético Sanluqueño igualaron en un entretenido pulso que pudo caer para cualquiera de los dos. Una ocasión del exalgecirista Zequi Díaz fue el mayor chispazo de peligro del Sanluqueño en un primer tiempo de pocas llegadas. Tras el descanso, el filial colchonero vio como el VAR le anulaba un tanto y Omar Janneh tuvo la mejor oportunidad para los chicos de Fernando Torres. Los de Sanlúcar se quedaron con diez por la expulsión de Kikín en el minuto 90, pero tuvo en botas de Juárez una clarísima oportunidad para llevarse los tres puntos.

El Villarreal ya amortiza el fichaje de Lautaro. El defensa llegado desde el Algeciras dio la victoria al minisubmarino amarillo ante el Alcorcón en el minuto 95 con una cabezazo. El filial del Villarreal B cargó con el peso del juego y las ocasiones en un partido que el Alcorcón se pudo llevar en el tramo final.Tras un primer tiempo más equilibrado, los locales reclamaron una mano dentro del área tras un remate al palo de Barry, pero el VAR dijo que nada. El partido se volvió loco y el Alcorcón logró marcar por medio de Llorente, pero el árbitro, otra vez tras revisar la jugada, anuló el tanto por fuera de juego. El filial de David Albelda asedió con varios disparos de Quintero, quien fue el autor de la asistencia al balón rematado a la red por el exalgecirista Lautaro para delirio de la hinchada grogueta.

El punto final de la jornada llegó en la Costa del Sol con la remontada del Marbella ante el Real Murcia. El equipo de Joseba Etxeberria encarriló el partido muy pronto con el gol de Ekain a los ochenta segundos. Los pimentoneros, con el algecireño Cristo Romero como titular, pudieron ampliar la diferencia con un remate al palo de Seyram en el minuto 9. El empuje del Murcia se fue diluyendo y el Marbella tomó protagonismo para empatar a la media hora por medio del goleador Rodri Ríos. El encuentro se decantó en el último momento a balón parado con un lanzamiento de falta de Eugi que el meta Gazzaniga erró a la hora de atajar. Un error grosero que dejó al Murcia sin puntos y a los costasoleños con la moral por las nubes antes de visitar el próximo domingo el Nuevo Mirador de Algeciras.