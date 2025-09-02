El Algeciras visitará al Hércules el viernes 12 de septiembre a las 19:15

Los horarios de la jornada 3 en el grupo 2 de Primera Federación.

El Algeciras CF ya conoce el horario de su partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo 2 de Primera Federación. Los albirrojos visitarán al Hércules CF el viernes 12 de septiembre a las 19:15 en el estadio José Rico Pérez.

El conjunto alicantino llegará al duelo tras estrenarse en la competición con buen pie: en la primera jornada superó por la mínima (1-0) a la SD Tarazona, confirmando su condición de aspirante en la categoría.

Resto de horarios de la jornada 3 (Grupo 2):