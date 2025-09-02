El Algeciras visitará al Hércules el viernes 12 de septiembre a las 19:15
Algeciras CF | Primera Federación
El grueso de la jornada se disputará el sábado 13, con solo dos partidos el domingo
Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 1ª jornada
El Algeciras CF ya conoce el horario de su partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo 2 de Primera Federación. Los albirrojos visitarán al Hércules CF el viernes 12 de septiembre a las 19:15 en el estadio José Rico Pérez.
El conjunto alicantino llegará al duelo tras estrenarse en la competición con buen pie: en la primera jornada superó por la mínima (1-0) a la SD Tarazona, confirmando su condición de aspirante en la categoría.
Resto de horarios de la jornada 3 (Grupo 2):
- Sábado 13 de septiembre, 14:00 | CE Sabadell FC – FC Cartagena
- Sábado 13 de septiembre, 16:15 | CD Teruel – CD Eldense
- Sábado 13 de septiembre, 16:15 | Marbella FC – UD Ibiza
- Sábado 13 de septiembre, 16:15 | Villarreal CF B – CE Europa
- Sábado 13 de septiembre, 18:30 | Gimnàstic de Tarragona – Atlético Sanluqueño CF
- Sábado 13 de septiembre, 21:00 | Sevilla Atlético – Betis Deportivo Balompié
- Sábado 13 de septiembre, 21:00 | Antequera CF – AD Alcorcón
- Domingo 14 de septiembre, 12:00 | Juventud Torremolinos CF – SD Tarazona
- Domingo 14 de septiembre, 16:00 | Atlético Madrileño – Real Murcia CF
