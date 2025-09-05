El Algeciras y Apadis siguen de la mano para la nueva temporada

El Algeciras CF y Apadis han renovado el convenio por el que los tres equipos de la asociación, con 45 futbolistas con discapacidad intelectual, seguirán defendiendo los colores rojiblancos en la Liga Andaluza inclusiva. La entidad del Nuevo Mirador ha entregado este viernes un paquete de abonos para los integrantes del taller de fútbol de Apadis para que puedan presenciar los partidos del primer equipo de la ciudad en la Primera Federación, con el debut en casa de este domingo ante el Marbella FC (12:00).

El CEO del Algeciras, Ramón Robert, el delegado de Deportes del Ayuntamiento, Jorge Juliá, y el coordinador del Servicio de Deporte y Ocio de Apadis, José Mª España, han escenificado la colaboración entre ambas instituciones.

El Algeciras dotará a los futbolistas de Apadis de chándal, equipación de juego y conjunto de entrenamiento, y cubrirá los gastos de licencias y transporte. El club del Nuevo Mirador ha suministrado nueve abonos para los usuarios del Servicio de Deporte y Ocio de Apadis, dentro de su programa de ocio compartido, para presenciar los partidos de la temporada en el estadio de La Menacha.