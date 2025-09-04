Isaac Obeng: “Desde que supe que había opción de venir a Algeciras lo tuve claro”

El Algeciras CF ha presentado este jueves a su último fichaje, Isaac Obeng, que llega cedido por el Cádiz CF y que se define como un jugador vertical, veloz y con capacidad de desborde. El extremo ghanés, de 24 años, ya se ha puesto a las órdenes de Javi Vázquez y podría debutar este mismo domingo (12:00) en el Nuevo Mirador en el duelo ante el Marbella.

El director deportivo rojiblanco, Jordi Figueras, destacó durante el acto el perfil del futbolista: “Es un jugador muy vertical, con calidad, con mucho desborde y velocidad. Desde el primer momento tuvo claro que quería venir y estoy muy satisfecho de que finalmente se haya podido cerrar su llegada. Esperamos que dé un rendimiento alto”, señaló.

Obeng subrayó que fichar por el Algeciras fue una decisión sencilla: “Desde el minuto en que supe que había la posibilidad de salir cedido lo hablé con mi representante y le dije que aquí tenía que ser. Hace un par de años jugué en este estadio y me encantó la afición. Me gustan el club y el entrenador, y su forma de jugar me viene muy bien. Era una decisión fácil”, destacó.

El atacante explicó que, aunque al llegar al Cádiz su ilusión era ganarse un sitio, siempre tuvo claro que la primera etapa pasaba por una cesión: “Me dijeron que el primer año era para salir, coger minutos y madurar. Quedarme hubiera sido bonito, pero no pasa nada, yo lo tenía claro”, reconoció Obeng, que indicó que su paso por el CD Teruel la pasada temporada supuso un punto de inflexión en su carrera: “Fue donde más jugué en mi sitio, me sentí muy cómodo y tuve un míster muy importante para mí. Gracias a él y a mis compañeros hoy estoy aquí”.

Respecto a su posición, se mostró disponible para actuar en ambas bandas: “He jugado más por la izquierda, pero me da igual. Donde me ponga el míster, ahí estaré listo para jugar”, dijo el nuevo fichaje rojiblanco, que también valoró el nivel competitivo de la Primera Federación: “Es una liga con mucha calidad e intensidad. Si no das el 100% te puede ganar cualquiera. Yo llevo dos play-offs seguidos y vengo a por el tercero, a intentar ayudar al Algeciras a pelear por el ascenso”.

Obeng se ha integrado rápidamente en el vestuario y afronta con ilusión el inicio de esta nueva etapa: “El grupo es muy bueno, gente cercana y el cuerpo técnico también. No sé si jugaré ya este fin de semana, pero estoy preparado para dar lo mejor y ayudar al equipo”.