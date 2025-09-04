La traca final del mercado de fichajes de la Primera Federación

Hasta el último segundo del último minuto. Los clubes de Primera Federación han echado el resto con la traca final del mercado de fichajes de verano. El Algeciras CF y la gran mayoría de los rivales del grupo II han apurado para apuntalar sus plantillas ya con la temporada en liza después de la disputa de la jornada inaugural.

Al Nuevo Mirador llegó el extremo Isaac Obeng, cedido por el Cádiz, que también vivió un ajetreado cierre con varios movimientos, lo que posibilitó la salida del ghanés al cuadro algecirista. Jordi Figueras buscaba un extremo sub-23 y ha encontrado a uno de esas condiciones que además viene en dinámica de equipo de Segunda División.

Uno de los fichajes sonados del último día ha sido el clausulazo a Álex Rubio. El Villarreal B pagó la cláusula del delantero del Antequera, como anteriormente hizo con el defensa algecirista Lautaro, el artífice de la victoria del minisubmarino en su estreno liguero. Los amarillos se llevan a Álex Rubio que ha explotado en El Torcal. "Un joven atacante que destaca por su polivalencia" ya que "puede partir como delantero o desde las bandas". Rubio suma 10 goles en los 46 partidos que lleva en la categoría con el Real Murcia y el Antequera. El club malagueño se movió en los despachos para hacerse con Iván Rodríguez, futbolista que ya militó en los blanquiverdes la pasada temporada y que regresa para aportar experiencia y solidez al costado derecho de la defensa.

Otra de las bombas finales, aunque esperada, la protagonizó el Real Murcia al firmar, ya sí en propiedad, a David Flakus. El delantero regresa tras su gran segunda vuelta como cedido por el Castellón. "Flakus dejó una gran huella en el club marcando 7 goles y repartiendo 3 asistencias en tan solo 19 partidos entre liga y playoffs", recuerda el Murcia, que pinchó en su debut y necesita demostrar pronto que tiene madera para luchar por todo. Los del Enrique Roca también acaban de presentar a Diego Piñeiro y Sekou Djanbou.

El próximo rival del Algeciras, el domingo a las 12:00 en el Nuevo Mirador, también ha puesto la guinda a su plantilla en el último momento. El Marbella se ha hecho con los servicios de Hicham Boussefiane, ex del Málaga CF, que vuelve al fútbol español y a la Costa del Sol. El marroquí fue canterano malaguista e internacional en todas las categorías inferiores de la selección nacional de Marruecos.

El Algeciras no ha sido el único en pescar en el Cádiz, ya que el Ibiza logró la cesión de David García, mediocentro defensivo de 21 años que también estaba con el primer equipo de Garitano. "El jugador fue cedido la pasada temporada al Atlético Sanluqueño, donde disputó un total de 14 encuentros. David, durante su carrera deportiva, ha formado parte otros clubes como Extremadura, Huesca o Xerez CD", relata su nuevo club.

El Betis Deportivo cerró su décima incorporación tras llegar a un acuerdo con el Paris FC para la cesión de Yoan Koré. El galo recala tras la salida de Rudy Kohon, traspasado al KV Kortrijk. "Yoan Wakis Koré (Bourg-la-Reine, Francia, 16 de noviembre de 2004) es un central formado en las categorías inferiores del Paris FC que ya ha disputado más de 50 partidos en la Ligue 2, Segunda División francesa", destaca el Betis.

No todo han sido fichajes, ya que el Sevilla Atlético se ha desprendido del que fue su delantero principal el pasado curso. El club ha traspasado al CF Estrela a Leandro Antonetti. "El delantero internacional con Puerto Rico se marcha así al fútbol portugués tras una temporada en el club de Nervión, en la cual ha disputado 30 encuentros con el Sevilla Atlético en Primera RFEF (con 5 goles y 3 asistencias en su haber) y en la que pudo disfrutar del debut con el primer equipo".

El otro club de la provincia en la categoría, el Atlético Sanluqueño, ha cerrado el plantel con Fernando, procedente del filial de la UD Las Palmas. Formado en el Recreativo de Huelva, el nuevo jugador verdiblanco llegó a debutar en la categoría con el Badajoz.

Los movimientos continuaron con el Cartagena, que se reforzó por partida doble con Diego Gómez y Ander Martín; el Eldense apuntaló su retaguardia con el central Carlos Jiménez; el Hércules dio salida al zaguero César Moreno; y el Teruel consiguió la cesión de Mamadou Traoré, una de las promesas del Castellón.

Una vez cerrado el mercado de verano, los clubes con fichas libres podrán firmar a futbolistas sin equipo con contrato profesional o en caso de sufrir una lesión de larga duración. De lo contrario, los directores deportivos tendrán que esperar a la ventana de invierno, que siempre zarandea el mercado y ofrece algún que otro salvavidas.