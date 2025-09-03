Iván Turrillo, hombre récord también de la Primera Federación

El primer gol de la temporada 2025/26 para el Algeciras CF no pudo tener un sello más especial. Iván Turrillo acudió más puntual que nunca a su cita anual con el gol, algo que lleva haciendo sin faltar prácticamente todos los cursos en las dos décadas ininterrumpidas como futbolista del equipo de su tierra. El tanto del eterno capitán algecireño no bastó para puntuar en el debut liguero en Tarragona, pero ya no se moverá del casillero de la clasificación del grupo II de la Primera Federación, una competición tan reñida en la que una sola diana puede cambiar todo a final de campaña. Todos los goles valen aunque no se sumen puntos.

A sus 36 años, Iván Turrillo comenzó la temporada demostrando a Javi Vázquez que todavía se siente importante. El centrocampista rubricó un tanto de cabeza que le define a la perfección: un gol de jugador maduro, que entiende el juego, que sabe donde tiene que aparecer para explotar una jugada de estrategia... más todos los intangibles que aporta con su experiencia acumulada. Casualidad o no, el Algeciras mantenía el 1-1 frente al Nàstic mientras Iván estaba en el campo. Dos minutos después de su sustitución, llegó el fatídico 2-1.

El algecireño se ha convertido en el primer jugador que anota un gol en las cinco temporadas que lleva de vida la Primera Federación. Pedro González, el responsable oficial de la estadística de la RFEF, ha compartido este curioso récord que se suma a los legendarios números del capitán del Algeciras, que el pasado curso rebasó los 500 partidos oficiales como algecirista, algo solo al alcance de mis pocos futbolistas a nivel profesional o amateur. Lo de one club man está más que justificado para casos como el de Iván Turrillo, un perfil casi extinto en el fútbol actual.

Iván, en efecto, marcó un tanto en la temporada de estreno de la categoría (2021/22), hizo cuatro en la segunda, firmó cinco en la tercera campaña -su mejor registro- y vio puerta una vez la pasada andadura. En estas cuatro últimas ligas disputó más de 30 encuentros, probándose fundamental para los tres entrenadores que pasaron por el Nuevo Mirador: Iván Ania (Córdoba), Lolo Escobar y Fran Justo (Mirandés).

Otro dato anecdótico que aporta Pedro González es que el Algeciras es el equipo de la categoría con más goles tras saque de banda con cuatro, dos de ellos obra de Iván Turrillo.

Abierta la lata con Iván Turrillo, el Algeciras sabe que esta temporada va a necesitar una aportación clave de sus atacantes de segunda línea. Jugadores como Rastrojo, Juanma, Javi Avilés, Garrido o el recién llegado Isaac Obeng están llamados a poner la pegada en un equipo que se va a beneficiar del trabajo incansable en la punta de un currante como Manín.

El cuerpo técnico de Javi Vázquez también va a tirar de pizarra, como demostró en Tarragona. La estrategia fue uno de los puntos fuertes del anterior Algeciras, que se erigió en el conjunto que más provecho sacaba de las acciones a balón parado. El equipo ha sumado a un jugador como Álvaro Mayorga, especialista en convertir los saques de banda casi en saques de esquina. Habrá que ver quién toma las responsabilidades en los lanzamientos de falta peligrosos -Tomás es una opción clara- y en los penaltis (ya sin Diego Esteban).