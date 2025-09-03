Luto en el Algeciras por la muerte de Damián Ibanco, 'Tito Dami', histórico aficionado del club
Era un habitual en la grada de Preferencia del estadio Nuevo Mirador
El algecirismo está de luto. Este miércoles se ha conocido el fallecimiento de Damián Ibanco, conocido cariñosamente como Tito Dami, uno de los seguidores más emblemáticos del Algeciras CF, cuya pasión y aliento constante marcaron a varias generaciones de aficionados en la grada de Preferencia del estadio Nuevo Mirador.
El club rojiblanco expresó públicamente su pesar a través de un comunicado en redes sociales: “Desde el Algeciras CF mostramos nuestras condolencias por el fallecimiento de Damián Ibanco, gran aficionado y abonado de nuestra entidad. Descanse en paz”. El capitán, Iván Turrillo, también hizo públicas sus condolencias: "Te echaré mucho de menos en tu rincón de preferencia. DEP".
A las muestras de pesar se unió el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien recordó la huella que deja el aficionado en la grada: “Damián Ibanco, conocido cariñosamente como El Tito del Algeciras CF, animará este domingo a su equipo desde el cielo. Dejas una huella imborrable en tu ciudad y tu querida zona de preferencia con esos cánticos animando a ‘tus sobrinos’. Mi más sentido pésame a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz”.
Las redes sociales se han llenado en las últimas horas de mensajes de cariño de seguidores del Algeciras y de otros clubes, recordando la figura de Tito Dami como un símbolo de fidelidad y amor incondicional a los colores albirrojos.
Damián Ibanco protagonizó en la temporada 2019/2020 uno de los carteles de partidos con los que el club rindió homenaje a varios aficionados destacados.
