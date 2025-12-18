El Algeciras, a endulzarse la Navidad

El Algeciras CF se quiere endulzar la Navidad. El equipo de Javi Vázquez recibe este viernes a partir de las 19:00 horas al Villarreal B en la 17ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, la última del año. Los albirrojos despiden 2025 ante su parroquia en el Nuevo Mirador, en un feudo donde llevan cuatro victorias consecutivas y donde buscarán la que sería su mejor racha como local desde que militan en la categoría.

A pesar de la derrota en Teruel, el Algeciras llega a la última cita antes del parón navideño en una situación envidiable para los equipos que luchan por la permanencia. Con 21 puntos (uno más que el mini submarino), los de Javi Vázquez tienen la oportunidad de marcharse de vacaciones en la zona medio-alta de la clasificación y con cierto colchón sobre los puestos de descenso. Las distancias cortas, no obstante, hacen que un tropiezo pueda meter de nuevo a los albirrojos en ese sector más peligroso, ya que solo tienen dos puntos de margen sobre esos cuatro conjuntos que marchan con 19 puntos (entre ellos, el Tarazona en la zona roja). Sumar garantizaría al Algeciras enfilar el nuevo año fuera del descenso y casi a mitad de camino de su objetivo cuando todavía restarán dos jornadas más para finalizar la segunda vuelta. Por el momento, los de Javi Vázquez marchan a buen paso.

El Algeciras comparece sin sancionados y con la enfermería prácticamente despejada, aunque Javi Vázquez avanzó en la previa que "Joe Riley y Samu Casado no van a ir convocados porque es un riesgo innecesario" a pesar de que ambos jugadores ya están de vuelta. Queda la duda de si Aleix Coch retornará al menos a la lista. El once podría variar con la entrada de Jony Álamo, Juanma o Arauz, que vienen aportando desde el banquillo.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Moreno; Paris Adot, Víctor Ruiz, Mayorga, Tomás, Óscar Castro, Rastrojo, Iván Turrillo, Manín, Jony Álamo y Obeng. Villarreal B: Kinareykin; Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko, Curro, Pablo Pascual, Moreno, Facundo, Barry y Álex Rubio. Árbitro: Guillermo Conejero Sánchez (extremeño). Hora: 19:00 (17ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por las plataformas oficiales y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Precedentes: Empate 1-1 la pasada temporada y victoria algecirista por 2-1 en la 2021/22, ambas ocasiones en Primera Federación.

El técnico insiste en "la importancia" de esos jugadores que saldrá para finalizar el encuentro: "Esos minutos últimos me parecen importantísimos", recalcó el madrileño, orgulloso porque "estamos todos enchufados y eso es jodido a estas alturas de la temporada". "No solo los que salgan de inicio son relevantes. Me quedo con que somos capaces de mantener el nivel o incluso aumentarlo", agregó.

"Estamos con ganas de competir, de resarcirnos, de cerrar bien el 2025 y de volver al nivel en el que estamos compitiendo", manifestó un Vázquez que cada semana se recarga de energía positiva. "Mi reto es intentar separar el resultado del proceso, buscar qué no hacemos bien para no ganar y qué hacemos bien para que nos acerque a ganar partidos", expresó el madrileño, convencido de que "el otro día no merecimos perder".

Los algeciristas esperan a un Villarreal B "en su mejor momento de la temporada", según Vázquez. "Es un filial que personalmente me gusta mucho, un equipo muy dominador. No han tenido ni una racha especialmente buena ni otra especialmente mala, como nosotros; no les veo tan irregulares como piensa la gente, creo que han ido creciendo y compiten bien", aseguró sobre los chicos de David Albelda.

Vázquez pide "defender bien", como el día del Atlético Madrileño, y "dar un pasito al frente con balón en nuestro campo". "Sé que tenemos ambición, a veces incluso por encima de lo que debiéramos, yo el primero, pero tenemos muchas ganas de partido y de seguir compitiendo a ese nivel. Además, el último partido del año se afronta con un puntito más de emoción", confesó.

El filial del Villarreal no podrá contar con las promesas Hugo López y Joselillo Gaitán, ambos con la selección española sub-19 en un torneo en Japón, ni con los lesionados Rubén Gómez y Luis Quinteros. Además, Jean Ives, Alassane Diatta y Carlos Maciá tienen previsto ir convocados con el primer equipo de Marcelino.

El Algeciras abre una 17ª jornada que concluirá el domingo con el partidazo entre el Real Murcia y el Europa a las 20:30. Los del Nuevo Mirador tienen la oportunidad, si ganan, de dormir con 24 puntos en la sexta posición, a uno solo de los puestos de playoff de ascenso... Para soñar aunque solo sea por unas horas.

La Grada ACF Fondo Sur ha organizado una recogida de alimentos solidaria para este viernes antes del partido. En la puerta de cada sector del estadio habrá un puesto de recogida para todo aquel que quiera colaborar con esta recogida de alimentos no perecedores destinados a los algecireños más necesitados.