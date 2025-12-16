Un reto para el Algeciras como broche de 2025

El Algeciras CF tiene un bonito reto por delante en su último partido de 2025, el que disputará ante el Villarreal B en el Nuevo Mirador el próximo viernes a partir de las 19:00 horas. Los albirrojos aspiran a conseguir la quinta victoria consecutiva como local, algo que el club nunca ha logrado desde que milita en la Primera Federación como uno de los equipos fundadores que ha disputado todas las temporadas de la nueva categoría de bronce del fútbol español.

Tras la derrota sufrida en Teruel, sin demasiadas repercusiones en la clasificación para los chicos de Javi Vázquez, el Algeciras pone el foco en intentar despedir lo mejor posible el año ante su parroquia. El deseo es al mismo tiempo un desafío más para una plantilla que se ha convertido en una de las mejores del grupo a la hora de jugar en casa tras haber cosechado cuatro triunfos seguidos, todos sin encajar (Alcorcón, Antequera, Sanluqueño y Atlético Madrileño). Esa regularidad ha permitido al Algeciras salir de los puestos de descenso y sostenerse en esa zona templada de la tabla, en ese equilibrio entre el calorcito de los puestos de playoff y el peligro de la zona que condena al descenso.

Con 21 puntos, los de Vázquez llegan a la 17ª jornada en la décima posición, dos por encima de los 19 que tiene el Tarazona, el quinto por la cola. Lo más positivo para los algeciristas es que han abierto una brecha algo más amplia con los tres que marchan por detrás del Tarazona, con seis puntos de margen sobre el Sevilla Atlético, el Marbella y el Sanluqueño.

Los de La Menacha tienen a tiro acabar 2025 entre los cinco mejores anfitriones del grupo II. El Algeciras ha sumado 16 puntos en ocho encuentros como local en una lista que encabeza el Europa, invicto en el Nou Sardenya con 20 puntos, seguido por el Hércules de Alicante (19) o el líder Atlético Madrileño (18 puntos, invicto también en Alcalá de Henares). El Teruel adelantó en este registro a los albirrojos tras imponerse precisamente a los de Vázquez en Pinilla (17 puntos).