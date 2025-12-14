Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 16ª jornada

La 16ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación pisó el acelerador en el tren de cabeza. El Atlético Madrileño no falló como líder y tampoco lo hicieron sus máximos perseguidores, el Europa y el Sabadell, que empiezan a marcar el paso en la lucha por el ascenso, con permiso de un Nàstic al alza y de un modesto como el Teruel. En la pelea por salvarse, el más feliz fue el colista Betis Deportivo, que por fin emitió señales de vida.

Hay vida en Heliópolis. La jornada arrancó con la remontada del Betis Deportivo ante el Alcorcón. Los verdiblancos lograron por fin su segunda victoria de la temporada, un triunfo que insufla vida al colista. Y eso que el partido empezó de cara para los alfareros cuando al cuarto de hora Mariano Carmona finalizó con sutileza una cabalgada para adelantar a los visitantes en la Ciudad Deportiva del Betis. Los locales tuvieron el empate en una doble acción, pero sus errores defensivos le pudieron costar la sentencia. Los madrileños marcaron el segundo en un centro de Vacas que cabeceó Vladys, pero el árbitro anuló el tanto por falta previa. Tras el descanso, Vladys vio como le anulaban otro gol, esta vez por fuera de juego. El filial se desató en el último tramo con la entrada de Dani Pérez. Los béticos igualaron en el 79' con un trallazo de Morante que tocó en Sergio Pérez. Dos minutos después se desató la locura con una remate de Carlos Reina para voltear el marcador. El Betis Deportivo de Javi Medina pone fin a una crisis de siete encuentros sin ganar y toma algo de oxígeno hasta los 11 puntos, aunque sigue al menos a tres victorias de la zona de salvación. El Alcorcón de Pablo Álvarez mandó y tuvo el partido controlado, pero dejó escapar un tren para volver a mirar arriba. Tercera semana sin vencer de los alfareros, con 20 puntos.

Continúa la magia en el Nou Sardenya. No hay forma de reducir a estos galos en su campo sintético. El Europa tumbó al Antequera por la ley de los hermanos Cano. Los escapulados apenas tardaron diez minutos en adelantarse con un disparo desde la frontal de Jordi Cano que tuvo la fortuna de desviarse en un contrario. El Antequera reclamó un posible pisotón a Luismi en el área contraria pero apenas inquietó a un Europa que encarriló al filo del descanso con un cabezazo de su capitán, Álex Cano. Los visitantes, para colmo, se quedaron con diez por la expulsión de Osama. El Europa pudo ampliar su goleada en una segunda mitad que se jugó en medio de la fiesta de las gradas. Suma y sigue el Europa de Aday Benítez, que pisa los talones al líder con 29 puntos. A la espera de saber si podrán jugar en el Nou Sardenya en 2026, la salvación está muy encaminada. El Antequera frenó su impulso y encajó el primer revés con Abraham Paz en el banquillo. Los del Torcal se quedan con 19 puntos.

Empate in extremis en El Pozuelo, un resultado que no satisface a ninguno de los dos, aunque alivia a los locales. El Juventud Torremolinos rescató un punto en el minuto 98 ante el Marbella. Los costasoleños venían de perder un punto en el descuento el miércoles en el aplazado ante el líder. Los costasoleños empezaron mandando y con las mejores ocasiones hasta que a la media hora Cambra remachó un trallazo al larguero de Rodri Ríos. Antes del descanso, el Torremolinos se quedó con uno menos por la roja a Edu López tras un levantar demasiado una pierna ante Hicham. Los blanquiverdes no renunciaron a atacar en inferioridad ante un Marbella que manejaba cómodo la mínima ventaja. Sin embargo, un córner en el minuto 98 propició el gol del empate de Rodri Ajegun que cambió todo. El Torremolinos de Antonio Calderón corta un bache de dos reveses seguidos y suma hasta los 19 puntos para mantener el descenso a raya. El Marbella de David Movilla suma hasta los 15 puntos, un botín que sabe a poco para un equipo necesitado de más para escapar del pozo.

Victoria por la mínima y de penalti del Eldense ante el Tarazona. El Nuevo Pepico Amat se reconcilió con el triunfo en un partido de digestión pesada. Los locales dominaron ante un correoso oponente, pero se tuvieron que aferrar al VAR para desatascar el cero a cero. Dioni vale su peso en oro y en puntos. El delantero transformó un penalti a los 20 minutos, una pena máxima sobre Hamza Bellari que el árbitro obvió, pero rectificó en la revisión. Hamza tuvo la opción más clara para el segundo de los azulgranas ante un Tarazona con muy poquita pólvora. El Eldense de Claudio Barragán emerge hasta los 23 puntos tras cortar su sequía, mientras que el Tarazona de Juanma Barrero sigue perdiendo fuelle y se estanca en los 19 puntos después de tres derrotas en los últimos cuatro duelos.

El partidazo de la jornada, para muchos, fue el vivido en la Nueva Condomina, el ahora conocido como Enrique Roca. Golpe de autoridad del Sabadell en los dominios del Real Murcia. Va muy en serio este Sabadell, que frenó el efecto Adrián Colunga en un Murcia que no paraba de escalar. Una volea con la zurda de Joel Priego adelantó a los arlequinados al cuarto de hora. El Murcia rozó el empate por medio de Ekain y Gazzaniga apareció después para evitar que los visitantes hiciesen el segundo. Posteriormente fue el larguero el que salvó al Murcia en una falta lanzada por Ripoll. El tramo final llegó el momento del arquero Diego Fuoli, que evitó que los pimentoneros rascasen al menos un punto. El Murcia encajó su primer revés con Colunga y se mantiene con 23 puntos en esa zona de privilegio, pero todavía por detrás de la lucha por el liderato. El Sabadell de Ferran Costa sí se sostiene en la pelea por el primer puesto, con 29 puntos, codo con codo con el Europa.

Crisis en Can Misses. El Ibiza no despega y el empate a cero ante el Villarreal B sabe a muy poco para un proyecto llamado a cotas más altas. Los celestes padecen un mundo para hacer gol y solo la solvencia de Ramón Juan en la portería evitó que el mini submarino se llevase todo el botín de la isla. El filial amarillo salió lanzado con ocasiones claras y hasta dos goles anulados: Budesca tuvo un mano a mano nada más empezar y el VAR frustró los dos tempraneros tantos invalidados. Bebé y Davo, que se topó con el palo, tuvieron las llegadas más prometedoras para un Ibiza que se agarró a su portero para mantener su meta intacta. Los amarillos gozaron de más ocasiones y se desesperaron reclamando un par de penaltis que el árbitro obvió. La lesión del local Joao Gabriel provocó un parón de varios minutos hasta que el jugador pudo ser trasladado en ambulancia a un hospital. El Ibiza de Miguel Álvarez se abona a los empates y con 19 puntos al menos sale de los puestos de descenso. El Villarreal B de David Albelda se repuso a su último revés y se sitúa con 20 puntos.

Pinilla resurgió. El Teruel se reconcilió con su campo tras vencer por la mínima al Algeciras en un partido pasado por agua. Los del Nuevo Mirador, que pierden fuelle lejos de casa, dominaron en balde y adolecieron del acierto que sí tuvo el conjunto local para adelantarse a la hora de partido. Un centro colgado por Sergio Moreno lo peinó hacia atrás Manín y habilitó la posición de Abraham del Moral para rematar. El asistente anuló, pero el árbitro principal corrigió la acción a pocos metros. Los foráneos tuvieron una ocasión al final en botas de Juanma para haber rascado la igualada, pero el Teruel se defendió como pez en el agua. Segunda triunfo consecutivo para el Teruel de Vicente Parras que con 26 puntos vuelve a soñar en plazas de playoff de ascenso. El Algeciras de Javi Vázquez repitió su guion de las últimas salidas y se mantiene con 21 puntos en la zona media.

Tablas en El Palmar. El Atlético Sanluqueño y el Hércules se tuvieron que contentar con un empate, con sendos puntos que no terminan de llenar. El Atleti necesita un impulso mayor para escapar de las llamas del descenso y el Hércules buscaba refrendarse con Beto para dar el salto definitivo a la pelea por el playoff. Los alicantinos golpearon primeros a la media hora en un córner que finalizó metiendo la puntera Fran Sol, un goleador en plena racha (tres jornadas seguidas marcando). Pero apenas le duró la alegría al Hércules, ya que el Sanluqueño respondió también desde la esquina a los tres minutos por medio de Gallastegi. Los de Alicante desaprovecharon más oportunidades -en buena medida por el partidazo del portero algecireño Rubén Domínguez- y acabaron con uno menos por la expulsión de Jeremy de León. El Sanluqueño de José Pérez Herrera suma hasta los 15 puntos, pero seguirá una semana más en los puestos de peligro. El Hércules sigue invicto con Beto Company (dos victorias y dos empates) y se coloca con 22 puntos, en la parte medioalta.

Triunfo de muchos quilates del Nàstic ante el Cartagena. En un duelo con aroma a playoff, el equipo de Tarragona mostró su mejor versión para doblegar a otro firme candidato al ascenso. Marcos Baselga descorchó el partido en el minuto 22 con un derechazo tras eslalon imparable para Iván Martínez (Lucho volvió a la suplencia). El larguero evitó el doblete de Baselga en un trallazo tras una mala salida de balón del cancerbero del Efesé. Los granas lograron la merecida sentencia en el tiempo añadido con un balón peleado por Jaume Jardí para desatar el júbilo en el Nou Estadi. Golpe sobre la mesa y segunda victoria seguida para el Nàstic de Cristóbal Parralo, que se engancha a la zona noble con 25 puntos tras un claro crecimiento tras el cambio de entrenador. Varapalo para el Cartagena de Javi Rey, que se frena tras dos tropiezos señalados en los 23 puntos.

El líder no afloja el paso. El Atlético Madrileño se impuso en el duelo de fiiales ante el Sevilla Atlético en Alcalá de Henares. Los colchoneros tuvieron la suerte del campeón ante un rival que se estrelló dos veces con la madera. Los de Fernando Torres dejaron atrás el revés de hace una semana en el Nuevo Mirador con un nuevo arreón de dos victorias seguidas, la lograda el miércoles en el aplazado en Marbella y la celebrada ante su público frente a un Sevilla Atlético que mereció más. Los rojiblancos suspiraron al primer minuto con el disparo de Ibra al palo nada más arrancar y acertaron en la diana al cuarto de hora con un chutazo de Bellotti desde fuera del área, un golazo. Los de Nervión no bajaron los brazos ni mucho menos, de hecho en la segunda mitad tuvieron cerca la igualada, sobre todo con un zurdazo al palo de Isra Domínguez en el minuto 88. El Atlético B de Fernando Torres se alza hasta los 33 puntos y sostiene su ventaja de cuatro sobre el segundo y el tercero. El Sevilla Atlético de Luci Martín sufrió su segunda derrota seguida y no consigue salir de la zona pantanosa con 15 puntos. El filial echó en falta a varios efectivos con el primer equipo.