El Europa, equipo revelación de la Primera Federación, asume que puede perder alguna estrella en el mercado de invierno

Convertirse en el equipo revelación tiene un precio. El CE Europa pelea de tú a tú por el primer puesto del grupo II de la Primera Federación, pero a medida que se acerca el ecuador de la temporada el club asume que perderá a algunos de sus jugadores en el próximo mercado invierno. Dos nombres propios sobresalen en la mayoría de las quinielas, Izan González y Adnane Ghailan, codiciados por varios equipos de superior categoría.

Buena parte de la categoría ya ha sufrido al Europa en sus carnes. Al Algeciras le tocó vivirlo en su mayor pesadilla del curso, aquel partido de infausto recuerdo que perdió en el descuento en el Nuevo Mirador. Aquella tarde, Adnane Ghailan se vistió de héroe escapulado.

El modesto club del barrio de Gracia (Barcelona) se prepara para el invierno. Como informa Betevé, Aday Benítez, el entrenador, teme el mercado de fichajes de invierno que se abrirá en enero. El sobresaliente papel del Europa no ha pasado desapercibido para los clubes que peinan un mercado cada vez más llamativo como el de la Primera Federación. El Europa comparte el segundo puesto con el Sabadell con 29 puntos y marcha al acecho del liderato del Atlético Madrileño.

El técnico asume que puede perder futbolistas y el director deportivo, Josep Maria Gené, tiene activada cualquier posible operación por si tiene que buscar relevos en el Nou Sardenya, donde confían en recuperar pronto al japonés Ibuki Nemoto tras una larga recuperación de rodilla.

Uno de dos jugadores más codiciados del Europa, según quienes siguen a los escapulados, es Izan González. El jugador está cedido por el Cornellà (con quien tiene contrato hasta el año 2027) desde el pasado verano y llegó al Nou Sardenya porque Aday lo había tenido antes. Se ha publicado que el jugador de 21 años está siendo seguido por el Espanyol y por el Girona, aunque Betevé asegura que se quedará hasta final de temporada.

La otra perla es Adnane Ghailan, centrocampista de 25 años que llegó a la Europa del Vilassar de Mar y ha explotado esta campaña con una aportación fundamental. Tampoco se puede perder de vista al pichichi Jordi Cano, que ya lleva 10 goles y se ha erigido en uno de los mejores artilleros de la categoría.