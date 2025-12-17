Lautaro vuelve a Algeciras al frente de un Villarreal B impredecible

Hizo buena parte de la pretemporada con el Algeciras CF, pero este próximo viernes se enfrentará a los albirrojos como uno de los líderes del Villarreal B. El defensa central Lautaro Spatz regresa al Nuevo Mirador, la que fue su casa el pasado curso, y lo hace vestido de amarillo y con un filial de Primera, una de las mejores canteras de España y de Europa.

El último partido del año para los algeciristas brinda un reencuentro con uno de los artífices de la buena temporada con Fran Justo. Lautaro cuajó una campaña bastante notable como rojiblanco en la que acumuló 35 partidos y marcó tres goles. Justo deslizaba en las ruedas de prensa que el hispano-argentino tenía un futuro brillante por delante, condiciones para dar el salto a la élite... y no se equivocó. A primeros del mes de agosto, en plena pretemporada, el Villarreal CF se lanzó a por el zaguero y pasó por caja, aunque las cantidades nunca quedaron claras. Desde tierras castellonenses apuntaban a unos 300 mil euros, una cifra que en La Menacha rebajaban por mucho.

El Villarreal B de Lautaro está dirigido por un histórico del fútbol español como David Albelda, exfutbolista internacional que fue capitán de la selección española absoluta y un símbolo del Valencia CF. Albelda tomó el relevo este verano tras la marcha del veterano Miguel Álvarez, el ahora técnico de Ibiza. El club groguet ponía fin a una larga etapa colmada de éxitos con un ascenso a Segunda División y la formación de numerosos talentos.

El Algeciras se va a cruzar con un Villarreal B un tanto impredecible, un rival con unos números muy similares y una tendencia parecida a los de Javi Vázquez. El filial amarillo cuenta con 20 puntos (uno menos que los albirrojos) y marcha justo por detrás en la clasificación, en la 11ª plaza, con una cosecha de cinco victorias, cinco empates y seis derrotas. El mini submarino ha marcado 21 goles y encajado 17 (+4).

El Villarreal B arrancó con un triunfo obra precisamente de un gol de Lautaro, pero después engarzó un bache de cinco jornadas sin ganar hasta la goleada al Betis Deportivo en la séptima fecha del campeonato. Desde entonces, la dinámica de los amarillos ha sido más estable y mucho más positiva, aunque los de Albelda no ha terminado de despegar hacia la zona noble. Por plantilla, presupuesto y talento, son muchos los especialistas de la categoría que sitúan a los groguets en la pelea por el playoff de ascenso, algo que no habría que descartar en un equipo llamado a ir a más por una cuestión de edad.

Dos promesas con la sub-19

El Villarreal B no podrá contar con dos de sus grandes promesas este viernes en el Nuevo Mirador. Hugo López y José Gaitán Joselillo han sido convocados por Paco Gallardo para formar parte de la selección española sub-19 que despide 2025 en Japón participando en la SBS International Cup, un prestigioso torneo en el que el combinado nacional se medirá con el país anfitrión, con Australia y con la selección de la prefectura de Shizuoka. El seleccionador nacional de la categoría confeccionó una lista de 21 jugadores que se concentraron el pasado domingo y viajaron a Japón el lunes. El equipo competirá viernes, sábado y domingo.

Un once del Villarreal B.

Proyecto de crecimiento

El proyecto 2025/26 del Villarreal B supuso un punto de partida con el relevo en el banquillo. David Albelda (Pobla Llarga, 1 de septiembre de 1977) dio el salto tras una temporada y media al frente del Villarreal C, con el que se clasificó en la sexta plaza del grupo VI de la Tercera RFEF. Albelda tomó las riendas consciente de que se trataba de "una especie de cambio de ciclo" y con "una plantilla muy joven y casi totalmente renovada".

"Crear ilusión para que los jugadores que empiezan ahora, progresen", se marcó como gran objetivo el preparador, a sabiendas de que no hace mucho el filial saboreó el fútbol profesional. "Tratándose del Villarreal B, que es un filial, no creo que haya que hablar ni es justo hablar de un objetivo como ascender o salvarse. El objetivo principal es que los jugadores progresen a nivel individual y colectivo y, que esa progresión, les ayude cuando vayan con el primer equipo en una temporada complicada", remarcó antes de iniciar la liga.

Además del fichaje de Lautaro, el Villarreal hizo saltar la banca al final del mercado con la incorporación del goleador Álex Rubio, del Antequera, un delantero al que ya siguen clubes de categoría superior. El plan renove amarillo contó con las llegadas de Yakiv Kinareykin (joven portero de Ucrania), Eneko Ortiz (Alavés B), Pablo Arenzana (Real Sociedad C), Iker Punzano (Castellón B), Curro Muñoz (Oviedo Vetusta), Pablo Pascual (Rayo Majadahonda), Cheik Thiam (Senegal), Ismael Sierra (Estoril de Portugal), Iván Rodríguez (Andorra) y una nutrida camada de chavales del juvenil y el equipo C.

El filial mantiene a algunas piezas de la pasada plantilla, jugadores más consolidados como Rubén Gómez, Valou, Facundo Vivero, Luis Quintero o Alassane Diatta. A este último el club lo acaba de renovar hasta 2030. El centrocampista senegalés ya debutó la pasada campaña con el primer equipo del Villarreal CF en la Copa del Rey.