Un técnico interino pasa el examen en la Primera Federación: el Eldense confirma a Claudio Barragán

El Eldense va con todo con Claudio Barragán. El club ha confirmado este viernes la continuidad del entrenador en el primer equipo azulgrana lo que resta de temporada en el grupo II de la Primera Federación. Claudio tomó las riendas tras la destitución de Javi Cabello el pasado 19 de octubre, días después de la toma de posesión de la nueva propiedad de la entidad de Elda. El valenciano, que dirigía el filial, ha convencido a los dirigentes reflotando al equipo en liga y pasando la primera ronda de la Copa del Rey.

"El CD Eldense ha llegado a un acuerdo con Claudio Barragán para que sea el entrenador del primer equipo azulgrana hasta el 30 de junio de 2026. El exjugador y técnico valenciano, que actualmente dirigía al filial, se hace cargo del primer equipo azulgrana hasta el final de la temporada 2025/26", informa el club.

"Desde su llegada al banquillo del Eldense B en el tramo final de la pasada temporada, el técnico valenciano ha cumplido con los objetivos marcados y ha dotado al equipo de identidad y solidez competitiva. En los ocho partidos que dirigió el curso pasado, logró mantener al filial en Lliga Comunitat, sumando 21 puntos de 24 posibles. En la presente temporada, el Eldense “B” ha tenido un inicio prometedor, situándose 4º en la clasificación con 16 puntos", recuerda.

"Como técnico interino, Claudio Barragán ha dirigido los últimos cuatro partidos del primer equipo, donde el equipo ha demostrado una notable mejoría en el juego y un crecimiento colectivo que se ha reflejado en el rendimiento sobre el terreno de juego con un estilo más reconocible, intenso y dominador", destaca el Eldense.

Uno de los éxitos de Claudio desde su llegada al banquillo del primer equipo fue la victoria que logró ante el Algeciras CF en el Nuevo Pepico Amat.

Otro técnico que está en la misma situación que la que estaba Claudio es Adrián Colunga con el Real Murcia. El entrenador del filial pimentonero podría seguir los mismos pasos, ya que ha entrado de inmejorable manera con dos triunfos ligueros vitales.