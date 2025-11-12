Cae otro entrenador del grupo II de la Primera Federación: Movilla suple al 'Puma' de Lerma en el Marbella

Nueva destitución en el grupo II de la Primera Federación. La guillotina se ha vuelto a activar entre los rivales del Algeciras CF. En esta ocasión, la mala dinámica del Marbella FC se ha cobrado el puesto del entrenador Carlos de Lerma. El club costasoleño ha comunicado ya su relevo en el banquillo, un técnico conocedor de la categoría como David Movilla, el artífice del último ascenso del Sabadell. No es el único que ha caído, ya que la entidad también ha prescindido del director deportivo Jesús Sánchez Japón.

La derrota en la 11ª jornada en casa ante el Alcorcón, en el tiempo añadido, ha colmado la paciencia de los dirigentes del Marbella. Los blanquillos se han estancado con 11 puntos en los puestos de descenso, pero lo más preocupante es la dinámica de cuatro jornadas con un solo punto, que se prolonga con cuatro derrotas en los seis últimos partidos. El buen inicio del proyecto del Puma de Lerma con cinco jornadas sin perder se ha torcido y desde el club buscan un revulsivo.

"El Marbella Fútbol Club comunica que David Movilla se convierte en el nuevo entrenador del primer equipo hasta el final de la presente temporada", trasladó la entidad.

"David Movilla (9 de febrero de 1980; Barakaldo, Vizcaya) es un técnico con amplia experiencia en Primera Federación, ya que ha dirigido casi 200 partidos en dicha categoría y lleva entrenando veintiseis años. Entre sus grandes éxitos, destacan dos fases de ascenso a Segunda División con el Barakaldo CF (2016), después de quedar subcampeón ese año, y Zamora CF (2021), tras haberlo ascendido a la división de bronce dos temporadas antes, respectivamente".

"Las otras gestas importantes de David Movilla han sido dos ascensos consecutivos a Primera RFEF: con el CE Sabadell la pasada temporada y de nuevo con el Zamora en 2024. Además, llevó a uno de sus primeros clubes, la SD Leioa, del fútbol regional vasco a la Segunda División B en 2015. Por último, el entrenador vizcaíno también ha entrenado en Primera Federación al Real Unión de Irún (2022)", destaca el Marbella.

Carlos Puma de Lerma se puede considerar un hombre de la casa en el Marbella, un técnico que el pasado curso fue fundamental en el tramo final de la temporada para rescatar a los blanquillos del descenso.

Es el sexto cambio de banquillo en el grupo II esta temporada tras las destituciones en el Eldense, el Ibiza, el Real Murcia y el Nàstic, más el relevo obligado en el Sevilla Atlético por el ascenso de Jesús Galván al Mirandés.