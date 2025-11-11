¿A qué aspira cada equipo en el grupo II de la Primera Federación?

Con dos tercios de la temporada 2025/26 por delante, la mayoría de las aficiones ya pueden hacerse una idea de a qué aspira su equipo. Qué objetivo real se puede pelear dentro del terreno de juego, más allá de presupuestos, plantillas y deseos institucionales. Poniendo el foco en el grupo II de la Primera Federación ya se puede realizar una primera aproximación de quiénes están donde se les esperaba y quiénes están por encima y por abajo de lo estimado en verano. Hay sorpresas, como todos los años, y varias decepciones que ya han se han cobrado destituciones en banquillos de mucho calado.

Después de la 11ª jornada liguera, se puede decir que la igualdad preside un grupo en el que apenas hay cinco puntos de diferencia entre el playoff de ascenso y los puestos de descenso. Algunos aspirantes se empiezan a posicionar arriba y otros no terminan de despegar. Entre medias, fluctúa una clase media que todavía no está del todo definida.

El Algeciras CF es uno de esos conjuntos que pertenece al amplio pelotón que tiene como objetivo prioritario la permanencia. En verano se habló de dar un paso al frente desde la estabilidad, de ambición y todo eso con lo que sueñan los modestos, pero la realidad es que los rojiblancos parten una vez más con la misma meta que los tres últimos años: salvarse lo antes posible y que el barco sigue navegando en la categoría de bronce. Los de Javi Vázquez se han movido en el alambre desde el principio, pero compiten siempre. Se han dejado puntos por el camino, pero los del Mirador están en ese bloque medio que si engancha dos-tres buenos resultados se sitúa cerca del playoff y si encadena derrotas, regresa a la zona roja.

En esa franja en la que está el Algeciras se mueven el Juventud Torremolinos, el Hércules de Alicante y el Gimàstic de Tarragona, los cuatro con 14 puntos. Para el debutante Torremolinos es un éxito estar donde está tras una rápida aclimatación a la división. Antonio Calderón sigue haciendo magia y ha imprimido su sello a uno de los rivales que las quinielas señalan para acabar entre los cinco peores. Distintos son los casos del Nàstic y el Hércules, dos trasatlánticos que marchan por debajo del rendimiento esperado. Los de Tarragona acaban de cambiar de técnico con la destitución de Luis César Sampedro y la llegada de Cristóbal Parralo. Tras varios años acariciando el ascenso, el Nàstic no puede aspirar a menos que el playoff, aunque el club ansía la codiciada primera plaza. El Hércules también apuntaba alto. Rubén Torrecilla se sostiene pese a los vaivenes y los alicantinos parece que han encontrado fortaleza en la adversidad.

En lo más alto de la tabla se sostiene el Atlético Madrileño, para muchos, el mejor filial del grupo y de la categoría. Fernando Torres cuenta con una camada de altísimo nivel con mucho talento: Iker Luque, Omar Janneh, Rayane, Arnau... Con 21 puntos, el filial del Atleti se ha postulado para luchar por todo, sobre todo con el habitual margen de mejora de estos planteles tan jóvenes. El FC Cartagena se ha aupado a la segunda posición y es uno de los grandes aspirantes que ya ocupa su sitio. A su misma altura aparecen dos de las grandes revelaciones hasta el momento: el Europa de Barcelona y el Teruel, dos recién ascendidos que han empezado de dulce. Los del Europa amenaza con prolongarse todo el curso o al menos mientras puedan seguir jugando en el sintético de barrio de Gracia. Los escapulados, eso sí, se han probado capaces de dar un disgusto fuera de casa. El Teruel es un humilde con el sello muy marcado de Vicente Parras, el técnico que hizo del Alcoyano un dolor de muelas varias temporadas. Haciendo menos ruido, ha metido muy arriba a un equipo que sería feliz con la permanencia.

El tren de los cinco primeros lo cierra el Sabadell, un recién ascendido entre comillas. Los de la Nova Creu Alta no son el único invicto de la categoría de casualidad. El club apostó fuerte en verano y Ferrán Costa ha sabido engrasar a un candidato al playoff al que solo ha frenado el exceso de empates. Entre el sexto y el noveno aparecen clubes de muy distinto pelaje: el Alcorcón quiere estar en la pomada por el playoff desde la continuidad de un proyecto joven. Igualados a 15 puntos están el Villarreal B, el Eldense y el Tarazona. El mini submarino ha enderezado el rumbo tras un inicio difícil y puede representar el clásico ejemplo de filial que va a más. Al Eldense se le esperaba más arriba como proyecto armado para volver al fútbol profesional lo antes posible. El cambio de propiedad con la liga en marcha precipitó un relevo en el banquillo que parece haber encontrado la solución en casa con Claudio Barragán. El Tarazona es otro de los humildes que se ha posicionado mejor de lo previsto gracias al estilo de Juanma Barrero.

Por detrás de la 13ª posición que marca el Algeciras, a un solo punto, aparecen el Real Murcia y el Ibiza, dos de los proyectos más poderosos de la Primera Federación. El Murcia comienza a levantar el vuelo con el interino Adrián Colunga tras un tramo nefasto que le costó el puesto a Joseba Etxeberria. El cuadro grana era -y sigue siendo-favorito para estar en la pugna por el ascenso directo. Los mismos argumentos se podrían plantear para un Ibiza que ganó dos partidos seguidos y parecía que se iba a salir, pero encalló hasta que el club perdió la confianza en Paco Jémez. La apuesta ha sido por la veteranía de Miguel Álvarez, quien pide paciencia, convencido de que los celestes van a volar alto.

En la zona roja, los puestos de descenso, marchan cinco equipos que muy probablemente estarán en la puja por la permanencia lo que resta de liga: Antequera, Sevilla Atlético, Marbella, Atlético Sanluqueño y Betis Deportivo (todos andaluces, curiosamente). El Antequera cayó tras su derrota en el Nuevo Mirador y atraviesa un año de transición tras la ilusionante última temporada. El Sevilla Atlético acaba de perder a Jesús Galván, su entrenador, que ha dado el salto al Mirandés. Luci ha vuelto a un banquillo que conoce bien y cuyo reto es centrarse en la formación sin perder la categoría. El Marbella ha ido de más o menos, quizás condicionado por tantos empates y en un momento de bache, aunque los de Carlos de Lerma se han mostrado competitivos. En ese tramo de la flecha hacia abajo se encuentra también el Sanluqueño, que emprendió la liga muy fuerte y de repente se ha visto envuelto en la peor racha del grupo. En la cola lleva casi toda la temporada el filial del Betis, un equipo muy rejuvenecido que solo ha podido ganar un partido de once. Javi Medina regresó a Heliópolis para poner en órbita a un filial que lleva tiempo de capa caída y que se va a tener que conformar con salvar la categoría como premio mayor.