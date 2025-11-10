El Algeciras de Javi Vázquez, como el de Fran Justo

El Algeciras CF está en números de mantener la categoría. Consumido algo más de un cuarto de la temporada, los rojiblancos marchan con los mismos 14 puntos que hace un año a estas alturas. Dicho de otra forma, el vestuario de Javi Vázquez lleva la misma trayectoria que el plantel de Fran Justo, aquel equipo que fue de menos a más para terminar con una holgada permanencia en la pasada campaña del grupo II de la Primera Federación.

La victoria del pasado sábado ante el Antequera en el Nuevo Mirador impulsó al Algeciras, que salió de los puestos de descenso y se aupó hasta la zona templada, en la que hasta cuatro rivales igualan a 14 puntos, desde la 10ª a la 13ª posición. Los rojiblancos gozan de un colchón mínimo de dos puntos sobre la zona peligrosa y tienen a solo tres la quinta plaza en un grupo todavía por fracturarse.

Que el Algeciras marche ahora fuera del descenso sigue siendo anecdótico, pero la puntuación sí sirve para tomar referencias con respecto a otros años, sobre todo porque los del Nuevo Mirador son uno de los pocos clubes que llevan todas las temporadas desde que existe la nueva categoría de bronce. Estos 14 puntos tras 11 jornadas son los mismos del pasado curso, como se ha mencionado, pero con sus matices: el actual Algeciras ha ganado y perdido más que el de hace un año, ya que los de Vázquez suman cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas, mientras que los de Fran Justo levaban tres victorias, cinco empates y tres derrotas. El Algeciras del gallego alcanzó el ecuador liguero con 25 puntos y mejoró en la segunda parte del campeonato para finalizar con 52 puntos. Dio la sensación de que faltaron unos partidos más para pelear por el playoff.

Curiosamente, estos dos últimos Algeciras son los que menos puntos han acumulado en los primeros 11 encuentros. El que mejor bagaje presentó fue el de Lolo Escobar de la temporada 2023/24 con 19 puntos a estas alturas. Aquel conjunto cuajó una buenísima primera vuelta, pero se vino abajo hasta casi derrumbarse por una inestabilidad interna que causó mella. Ese Algeciras sufrió sin motivos y se salvó sin pena ni gloria.

La salvación más agónica, sin duda alguna, sigue siendo la del Algeciras de la 2022/23, la del segundo año con Iván Ania. Aquel vestuario tenía 15 puntos en estas fechas (uno más que el actual) y también padeció una segunda vuelta horrible que a punto estuvo de llevarse por delante a los albirrojos. El Algeciras no bajó gracias a una carambola de resultados con terceros equipos. Aquella tarde no la han olvidado los aficionados aún y supuso el fin de un ciclo.

En el otro lado de la moneda está el primer año de Ania, la mejor temporada hasta el momento del Algeciras en la Primera Federación. Aquel equipo de la 2021/22 declarado como aspirante al playoff cruzó la 11ª jornada con 18 puntos. Seguramente la falta de acierto en la portería privó a aquel Algeciras de disputar la fase de ascenso a Segunda División, la que habría sido la segunda consecutiva tras la de Extremadura.

Si hacemos una media de la puntuación tras las 11 primeras jornadas en estos cinco años, el cálculo arroja 16 puntos. Es decir, lo de Javi Vázquez estarían todavía en déficit, pero dentro de un margen aceptable, más aún con todo lo que queda por delante. Seguramente, si a los algeciristas no se les hubiesen escapado puntos como en los partidos del Betis Deportivo, el Europa o el Eldense estaríamos hablando de otra cosa, de un Algeciras muy cerca de esos 18-19 puntos. Pero la realidad es que los rojiblancos también han tenido algo de fortuna en encuentros recientes como los del Alcorcón y el Antequera en casa. Al final, el balón da y quita, y pone a cada uno en su sitio.